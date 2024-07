Deadpool & Wolverine Les meilleurs ennemis enfin réunis

Quinze ans après leur seule rencontre à l’écran, Deadpool et Wolverine se retrouveront enfin, le 26 juillet, dans le film qui porte leurs noms. Des milliards de dollars, des univers parallèles et l’amitié ont rendu possible cette réunion longuement attendue. Explications, avec la contribution du réalisateur Shawn Levy.