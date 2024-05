Musique, théâtre, expositions. Suivez nos guides pour ne rien manquer.

La revanche du répertoire québécois PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Alexa-Jeanne Dubé et Juliette Gosselin joueront respectivement Denise et Dominique dans l’adaptation de Moi... et l’autre. Du film Nos belles-sœurs aux adaptations sur scène de Moi… et l’autre et du Matou en passant par La Géante (sur La Poune), Belmont (sur Diane Dufresne) et La shop (sur Yvon Deschamps), le Québec d’hier a la cote chez les créateurs d’aujourd’hui. Décryptage d’un engouement pour nos histoires et nos mythes, revisités dans des spectacles qui prendront bientôt l’affiche. Lisez l'article de Luc Boulanger

Un été pour voyager dans le temps PHOTO YVES RENAUD, FOURNIE PAR LE CIRQUE DU SOLEIL RBO sera au cœur d’un hommage circassien à Trois-Rivières. Sur la photo : Guy A. Lepage, André Ducharme, Bruno Landry et Yves P. Pelletier. La culture québécoise d’hier s’éclate en version renouvelée sur les scènes cet été. Neuf suggestions en théâtre, en cirque et en musique. Lisez l'article de Stéphanie Morin

Le règne de la musique latine PHOTO VALÉRIE MACON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le chanteur mexicain Peso Pluma se produira au Centre Bell le 4 juin, moins d’un an après son passage à la Place Bell. Il suffit d’allumer la radio pour réaliser que le reggaeton, le trap latino et d’autres dérivés d’influences latines sont au cœur de la musique populaire. Alors que le festival Fuego Fuego bat son plein, l’intérêt pour les artistes chantant en espagnol se manifeste aussi en salle : dans les prochaines semaines, Feid, Peso Pluma et Aventura fouleront tous la scène du plus grand amphithéâtre de Montréal, le Centre Bell, alors que Pitbull se produira au parc Jean-Drapeau. On vous donne quelques clés pour comprendre l’essor de la musique latine. Lisez l'article de Marissa Groguhé

Les expos à ne pas manquer à Montréal PHOTO SERGIO ANTONIO ORT, FOURNIE PAR POINTE-À-CALLIÈRE Seize figurines anthropomorphes et six stèles en granite Les journalistes Stéphanie Bérubé et Jean Siag vous proposent les expositions que nous devons absolument voir cet été à Montréal. Lisez l'article de nos journalistes

Richard Séguin et ses trouveurs de lumière PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Richard Séguin au Festival des guitares du monde, vendredi soir « C’est fort, les chansons », nous a dit Richard Séguin lors d’une courte entrevue, vendredi après-midi, au bord du lac Osisko, à Rouyn-Noranda. « C’est fragile, mais ça peut être fort. » Le soir venu, il passerait tout son spectacle à le montrer, avec le soutien inspiré de trois éblouissants guitaristes, capable d’en dire autant avec leurs instruments que le chanteur avec ses mots. Lisez L'article de Dominic Tardif

Prendre la route des musées PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA Skawennati, Intergalactic Empowerment Wampum Belt (Onkwehón:we, Na'vi, Skyworlder, LGM, Overlord) [Wampum de l’émancipation intergalactique], 2017, perles de verre tchèque assorties, cuir, tendon artificiel, vernis à ongles, 13,7 x 75 x 0,5 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste. D’Ottawa à Québec en passant par Joliette, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe et Rouyn-Noranda, des expositions grand public tout comme des propositions originales et spécialisées sauront attiser la curiosité et surprendre les amateurs d’arts visuels. Lisez l'article de notre collaboratrice Karine Bouchard

À la rencontre de la musique classique PHOTO FOURNIE PAR L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN L’Orchestre Métropolitain sera de retour au pied du mont Royal le 6 août à 19 h 30, pour son populaire rendez-vous estival extérieur avec le public montréalais. Notre collaborateur Emmanuel Bernier vous suggère quelques rendez-vous classiques à voir durant la belle saison. Lisez l'article de notre collaborateur

On sort en famille PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Fouki Juin est à nos portes. La fin des classes approche. Bientôt, ce sera l’été. Pour aider vos enfants à patienter, voici quelques idées de sorties pour s’amuser. Lisez l'article de Véronique Larocque

De la grande visite PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Avec sa capacité à attirer des pointures de la trempe de Post Malone, J Balvin et les Jonas Brothers, pas étonnant que le Festival d’été de Québec ait réussi à écouler toutes ses passes admission générale quelques minutes à peine après le dévoilement de son affiche. Les détenteurs des précieuses passes pourront aussi se vautrer dans la nostalgie en applaudissant les 50 Cent, The Offspring et autre Mötley Crüe. Les Québécois peuvent difficilement se plaindre d’être négligés par les vedettes d’hier et d’aujourd’hui. Voici neuf musiciens qui ont la province sur leur calendrier de tournée cet été. Lisez l'article

Sur la table de chevet de Justine Laberge-Vaugeois PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Justine Laberge-Vaugeois L’autrice-compositrice-interprète Justine Laberge-Vaugeois vient de faire paraître son troisième livre pour enfants, Les marées intérieures, accompagné d’une pièce musicale du même nom. Le cinquième album du duo Alfa Rococo, qu’elle forme avec son conjoint David Bussières, sort le 4 octobre. Elle nous confie ses lectures du moment. Lisez l'article de Laila Maalouf