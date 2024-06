Pour Pomme, le Québec est une deuxième maison. Cette affection réciproque s’est concrétisée dimanche soir, alors que l’autrice-compositrice-interprète française a chanté aux Francos de Montréal devant une mer de monde, sa plus grosse foule depuis ses débuts il y a huit ans.

Cette troisième soirée des Francos n’a certainement pas été la plus agitée, après les passages du Québec Redneck Bluegrass Project vendredi et de Souldia samedi. Mais c’est un public attentif, collaboratif et à l’écoute qui a répondu présent pour Claire Pommet, sa voix unique et son originalité certaine.

Mais si la soirée s’est inscrite sous le signe de la douceur et de la « consolation collective », la puissance de la sororité a beaucoup plané sur la place des Festivals. Ce sont d’ailleurs ses amies Les Sœurs Boulay qui ont mis la table en début de soirée en respectant le thème, celui de la force dans la douceur.

Pour cela, elles n’avaient qu’à être elles-mêmes : si on associe spontanément les deux autrices-compositrices-interprètes à une certaine délicatesse, c’est le contraire qui se passe lorsqu’elles montent sur scène. C’est plutôt la solidité de leur complicité – elles sont toujours debout ensemble, tout près l’une de l’autre, au centre de la scène –, leur énergie à la guitare, aux claviers et aux tambours, qui sautent aux yeux.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Mélanie et Stéphanie Boulay sur la place des Festivals dimanche soir

On a donc retrouvé avec plaisir les harmonies fabuleuses et la spontanéité joyeuse des deux sœurs qui n’avaient pas joué à Montréal… depuis cinq ans ! Mélanie, toute vêtue de blanc, et Stéphanie, tout en noir, ont meublé la place des Festivals de leur répertoire folk et intime. De la récente Je vais te faire danser à Cul-de-sac, qui figure sur leur premier album, en passant par Les couteaux à beurre et Nous après nous, elles ont puisé dans leurs quatre albums pour créer une heure sans temps mort, très solide.

« On avait tellement peur qu’il n’y ait personne, mais vous êtes là ! », a lancé Stéphanie, qui après deux chansons ne pouvait déjà pas s’empêcher de pleurer – sa sœur lui a un peu plus tard essuyé les yeux.

Même si leur prestation ne durait pas longtemps, les deux chanteuses ont quand même pris la peine d’inviter de plus jeunes artistes, des jeunes femmes à qui elles ont tendu en quelque sorte le témoin. Rose Perron, du duo Rau_Ze, qui les écoutait quand elle avait 12-13 ans, a chanté avec elles Ôte-moi mon linge. Plus tard, c’est la talentueuse Arielle Soucy qui a pu partager les harmonies de sa propre chanson, Ottawa, avec Stéphanie et Mélanie.

En fin de spectacle, elles ont enchaîné les chansons porteuses, Je rêve, Laisse aller la vie, Oxygène de Diane Dufresne, Fais-moi un show de boucane avec les enfants de Mélanie qui dansaient autour, et les vibrations qu’elles ont laissées sur la place des Festivals étaient belles et bonnes pour la suite.

Enfant adoptée du pays

Pomme est arrivée une heure plus tard, habillée en elfe, dans un décor de champignons géants. C’est l’image thème de son Consolation tour, qu’elle promène partout en France dans les festivals cet été, et qu’elle transporte de ce côté-ci de l’Atlantique pour huit concerts en Amérique du Nord – elle était à New York samedi, et sera à San Francisco et à Los Angeles dans les prochains jours.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Claire Pommet, alias Pomme, sur la place des Festivals dimanche soir

La première chanson au programme, Nelly, inspirée par l’écrivaine québécoise Nelly Arcan, était parfaitement dans le concept de la sororité, et ne pouvait davantage représenter la double allégeance de la chanteuse. « Cette chanson est encore plus sensée quand je la joue ici. Je voulais honorer Nelly ce soir, elle est incroyable, et le Québec m’a apporté beaucoup », a dit Pomme, plutôt volubile entre les chansons.

On l’a découverte aussi pas mal animatrice de foule, capable de faire agiter une nuée de bras sur Un million, de faire chanter les gens en chœur sur Ceux qui rêvent, et même de faire des harmonies par-dessus.

« C’est fou d’être ici, j’ai l’impression d’être l’enfant adoptée du pays. C’est difficile de réaliser à quel point vous êtes nombreux. » Pour célébrer cette connexion, Pomme avait d’ailleurs quelques invitées surprises d’ici : Safia Nolin et La Force pour chanter Lesbian Break-up Song, Klô Pelgag avec qui elle a partagé une version… ensorcelante de Sorcières, les amies Boulay, qui sont revenues pour Soleil Soleil.

Tout le spectacle de Pomme – entourée d’un groupe de trois musiciennes et un musicien –, malgré les chansons tristes ou mélancoliques ou les deux, est traversé par l’idée de la consolation et par une énergie fulgurante. Dans des arrangements grandioses et une originalité totale quasi mystique, sa voix pure et juste se fiche directement dans les cœurs et les élèvent.

L’enchaînement intense et lourd entre Jardin et Anxiété aura été un des moments les plus forts de la soirée. Mais chaque pièce aura franchement été un petit bijou, entre l’intimité d’On brûlera, qu’elle a dédiée aux personnes queer et qu’elle a chantée en s’accompagnant à l’autoharpe, ou le défoulement des Lumières.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La foule lors du concert de Pomme sur la place des Festivals dimanche soir

Après une autre chorégraphie sur Bleu, qui a créé une autre vague immense sur la place des Festivals, la chanteuse a de nouveau remercié le public. « C’est difficile de dire combien je suis reconnaissante. Ce n’est pas toujours facile dans les festivals de faire de la musique triste et acoustique, je suis chanceuse d’avoir eu ce public. »

Elle a offert les quatre dernières chansons avec une égale intensité. À la fin sur Une minute, sa voix s’est envolée bien haut par-dessus la foule, déposant sur chaque tête un peu de sa lumière. Puis toutes les copines chanteuses sont venues la rejoindre pour faire des harmonies avec elle. C’est cette image belle et forte qui restera gravée, celle d’un moment de grâce et de partage. L’enfant adoptée du pays a rassemblé toute sa bande et le public dans son monde magique : possible qu’on ne la laisse jamais repartir.