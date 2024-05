PHOTO AMY HARRIS, ARCHIVES AP

Après 30 ans de carrière et une intronisation au Temple de la renommée du rock’n’roll, difficile de croire que Missy Elliott entame sa toute première tournée en tant que tête d’affiche. C’est pourtant ce qu’elle affirme dans la présentation de son « expérience » Out of this World. L’addictive Miss E amènera avec elle, au Centre Bell le 17 août, des invités de la trempe de Busta Rhymes, Ciara et son fidèle producteur Timbaland.