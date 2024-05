La culture québécoise d’hier s’éclate en version renouvelée sur les scènes cet été. Neuf suggestions en théâtre, en cirque et en musique.

RBO – The Cirque

Ils ont fait rire toute une génération avec leur humour caustique et grinçant. Cet été, les membres de Rock et Belles Oreilles (RBO, pour les intimes) sont au cœur d’un hommage scénique signé Cirque du Soleil. Le spectacle, qui mêlera les acrobaties et une bonne dose d’autodérision, sera campé dans les années 1980. Jean-Guy Legault signera la mise en scène ; Alex McMahon se chargera de la direction musicale et puisera autant dans la discographie du groupe que dans la musique québécoise de l’époque. Après RBO – The Disque et The Tounes, voici RBO – The Cirque…

À l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, du 17 juillet au 17 août

Moi… et l’autre

Alexa-Jeanne Dubé et Juliette Gosselin reprennent les rôles tenus par Denise Filiatrault et Dominique Michel dans cette relecture du classique de la télé des années 1960. Kim Lévesque-Lizotte signe les textes de cette comédie qui se déroulera pendant Expo 67. Charles Dauphinais en assure la mise en scène. Ici, la vie des deux amies sera bouleversée par l’organisation d’un concours de talents par un bellâtre du nom d’Hébert Léotard. Qui de Dominique ou de Denise remportera la palme ?

Au Théâtre du Vieux-Terrebonne, du 27 juin au 21 juillet, puis en tournée au Québec

Starmania

PHOTO ANTHONY DORFMANN, FOURNIE PAR LA TRIBU Les personnages mythiques de Starmania sont de retour au Québec, à la Place Bell de Laval.

Quarante-cinq ans après sa création, cet indémodable opéra rock de Luc Plamondon et de Michel Berger renaît de ses cendres. De nouveaux chanteurs endossent les uniformes de Johnny Rockfort, Zéro Janvier, Cristal et des autres personnages inoubliables, mais les chansons restent les mêmes : de puissantes odes qui ont marqué la chanson française. Cette nouvelle mouture mise en scène par Thomas Jolly, directeur de l’Opéra national de Paris et directeur artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture des prochains Jeux olympiques, a connu un grand succès public et critique lors de son passage dans l’Hexagone en 2022.

À la Place Bell de Laval, du 6 au 18 août

Le matou

Paru en 1981, le roman d’Yves Beauchemin a déjà fait l’objet d’un film signé Jean Beaudin. Voici que l’œuvre est adaptée en comédie musicale par Jessy Brouillard (livret, paroles et musique) dans une mise en scène de Joël Legendre. Campé en 1974, Le matou raconte l’histoire d’un couple de Montréalais qui rêvent d’acquérir un restaurant. Or, la vie va mettre plusieurs embûches sur leur chemin. Il faudra notamment l’aide d’un garçon sans domicile fixe, Monsieur Émile, pour faire tourner le mauvais sort…

À la salle Maurice-O’Bready de Sherbrooke dès le 2 août, puis en tournée dans la province

Appelez-moi Stéphane

PHOTO SHAYNE LAVERDIÈRE, FOURNIE PAR MONARQUE PRODUCTIONS La distribution de la relecture d’Appelez-moi Stéphane

Dans les années 1980, Claude Meunier et Louis Saia ont frappé un grand coup avec cette pièce de théâtre devenue un classique de la comédie, maintes fois repris. André Robitaille est le chef d’orchestre de cette nouvelle mouture, adaptée à notre époque. Cinq apprentis comédiens de différents horizons participent à des cours du soir, sous la houlette de leur professeur, le charismatique Stéphane (interprété ici par Bernard Fortin). Ils ont comme projet de monter une pièce inspirée de pans de leur vie ; évidemment, rien ne se passera comme prévu…

À la Maison des arts de Drummondville, du 28 juin au 17 août

La Géante

Après Diane Dufresne, qui se retrouve au cœur du spectacle Belmont (en tournée québécoise cet été), le Théâtre de l’Œil ouvert s’attaque à l’une des figures mythiques de l’humour québécois au féminin : Rose Ouellette, alias La Poune. Dans cette pièce de théâtre musical mise en scène par Jade Bruneau, La Poune est interprétée par Gabrielle Fontaine. Ce sera l’occasion de découvrir la vie et l’œuvre de celle qui a fait rire le Québec des années 1920 aux années 1990.

Au Centre culturel Desjardins de Joliette, du 11 juillet au 10 août, puis au Carré 150 de Victoriaville, du 15 au 31 août ; au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts en juin 2025

Pub Royal

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La comédie musicale Pub Royal a connu un franc succès lors de sa création, l’hiver dernier.

Cette comédie musicale articulée autour de l’œuvre des Cowboys Fringants a connu un franc succès à sa création, l’hiver dernier. Le spectacle onirique imaginé par Les 7 Doigts reprend la route ce printemps. Dirigés par le metteur en scène Sébastien Soldevila, une vingtaine de danseurs, chanteurs et acrobates mettent leur talent en commun pour rendre hommage au populaire groupe québécois. À savoir : cinq des chansons du spectacle figurent sur le dernier album des Cowboys ; les autres sont issues de leur répertoire.

À l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, du 29 mai au 1er juin, puis à Québec, Ottawa et Montréal. Une tournée suivra.

Ça fait 50 ans qu’on se connaît

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON DE DISQUES L’album Beau Dommage célèbre son 50e anniversaire cette année.

À compter de la fin d’août, l’Orchestre Métropolitain redonnera vie à un des albums mythiques du répertoire musical québécois : le disque homonyme de Beau Dommage, qui célèbre son 50e anniversaire cette année. Onze interprètes prêteront leurs voix pour reprendre en version symphonique les pièces choisies par les membres du groupe. Dans le lot : Un incident à Bois-des-Filion, qui sera présentée en version intégrale. Adam Johnson dirigera l’OM pour l’occasion.

À la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, les 30 et 31 août, puis en septembre à Trois-Rivières, Sherbrooke et Québec

Yvon Deschamps raconte La shop

Les plus célèbres monologues et chansons du père de l’humour au Québec ont servi d’inspiration à ce spectacle multidisciplinaire campé en 1942. Ici, 19 artistes seront mis à contribution pour donner vie à l’univers touchant d’Yvon Deschamps dans une ambiance inspirée des Temps modernes de Chaplin. L’humoriste ne sera pas sur scène, mais il sera présent en vidéo pour assurer la narration. Il a aussi contribué à l’écriture du spectacle (imaginé par Jean-François Blais) où quatre interprètes endosseront autant de personnalités de l’intemporel « gars de la shop ».

Au Palace de Granby, le 11 septembre, puis au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, les 24, 25 et 26 septembre. Une tournée suivra.

