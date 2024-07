Le producteur D’Aventures en aventures a annoncé ce mardi la création du spectacle musical LAMA – D’aventures en aventures au Centre culturel Desjardins de Joliette à l’été 2025.

Serge Lama, légende vivante de la chanson française, s’est tant révélé au public en chansons, en biographies et en entrevues à travers les époques.

Ce spectacle, avec une quinzaine de chansons et d’extraits du répertoire du chanteur, veut jeter un éclairage nouveau sur le passé et la vie de Lama. La proposition est l’œuvre de Mélissa Cardona (Lili St-Cyr, Amsterdam), « avec l’aimable autorisation et l’entière collaboration de M. Lama », et réunira six artistes sur scène.

« Les personnages, issus de la vie de Lama, porteront un récit avec toute la palette de l’âme humaine : la trame narrative passera par l’humour et la tragédie puisés à travers le riche répertoire de Serge Lama », indique le communiqué de presse.

« C’est un projet inattendu qui vient du Québec… Je voudrais que les spectateurs soient heureux en sortant du spectacle, parce que c’est ça le but de tous les spectacles », a déclaré Serge Lama dans une vidéo.

Dès le 10 juillet 2025. Les billets sont en vente dès ce mardi midi pour les membres, et à partir du 20 juillet pour le grand public.

Consultez la page du spectacle