Il y a du talent à la pelletée dans La Géante, pièce de théâtre musical consacrée à Rose Ouellette. Un spectacle fait avec cœur, qui redonne des lettres de noblesse méritées à La Poune, mais dont l’élan est plombé par le désir de tout trop expliquer.

Le Théâtre de l’œil ouvert s’est donné comme mission de parler de l’histoire et de la culture du Québec à travers les femmes. Après le succès de La Corriveau, et des spectacles consacrés à l’œuvre de Diane Dufresne et de Clémence DesRochers, la troupe raconte cette fois le parcours unique et peu connu de Rose Ouellette, au-delà des clichés.

C’est l’histoire de la femme derrière la comique que raconte La Géante, qui est présentée au Centre culturel Desjardins de Joliette cet été, et qui partira ensuite en tournée. Née en 1903, Rose est une « fleur qui a poussé dans la noirceur », celle de la pauvreté du Faubourg à m’lasse, de la grande dépression, des préjugés.

Mais la « p’tite tannante du Faubourg » qui rêve de faire du théâtre est dotée d’une énergie peu commune. Elle devient directrice du Théâtre Cartier à l’âge de 25 ans, et lorsqu’elle le quitte pour le Théâtre National en 1936, elle est la première femme à avoir dirigé deux théâtres en Amérique du Nord. Tout cela en ne poursuivant qu’un seul objectif : celui de faire rire.

Il n’y a pas de doute là-dessus, la vie de Rose Ouellette méritait d’être racontée, ne serait-ce que parce qu’elle a été une pionnière et qu’on ne l’a jamais reconnue à sa juste valeur. Dans le rôle-titre, Gabrielle Fontaine est investie et rayonnante, et lui donne un éclat joyeux. L’excellente comédienne et chanteuse rend bien la dégaine de ce petit bout de femme qui bougeait tout le temps – en fait, la gestuelle de la pièce s’inspire beaucoup du burlesque, qui a été la marque de commerce de La Poune, ce qui donne à l’ensemble un aspect bon enfant et faussement naïf.

PHOTO ANNIE DIOTTE, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DE L’ŒIL OUVERT La troupe de La Géante

Les numéros de groupe sont d’ailleurs particulièrement réussis. Et la qualité des chansons originales, dont les musiques sont signées Audrey Thériault, est franchement épatante : les mélodies, accrocheuses, collent parfaitement aux personnages et aux situations. La présence sur scène de trois musiciens, dont Marc-André Perron qui signe les arrangements, est un autre atout de taille. Ils enrobent parfaitement les chansons et bercent même souvent les dialogues – on ne dira jamais assez souvent à quel point la musique vivante est supérieure aux bandes préenregistrées dans ce genre de production.

Quant aux capacités vocales de la troupe de huit comédiens-chanteurs, elles sont vraiment exceptionnelles, tant dans les harmonies que dans les duos et les solos. Chaque numéro chanté est un vrai petit bijou.

La Géante commence en 1910, lorsqu’un chauffeur d’autobus nous ramène dans le temps à bord d’un tramway magique. On y découvre l’hyperactive Rose, dont le monde se met en place tranquillement : sa meilleure amie qui la suit dans ses mauvais coups, sa mère qui ne sait pas quoi faire pour contrôler sa petite fille, un joueur d’orgue de Barbarie qui lui communique la joie de faire rire, l’aliénante « Factory » où travaillent les gens du quartier.

On avance ainsi tranquillement dans le temps, guidé par la narration ponctuelle du Cheminot, qui raconte de manière poétique où Rose est rendue dans sa vie. C’est beaucoup là que le bât blesse : plutôt que de voir agir la protagoniste, on se le fait raconter.

Ainsi, hormis pendant sa jeunesse, on ne sent pas tellement le feu pourtant immense qui anime Rose Ouellette. Après une scène d’audition particulièrement drôle, le reste sera plus évoqué que montré. On apprendra entre deux phrases ses exploits – passer 17 ans à jouer deux spectacles par jour, tous les jours de la semaine ! – sans que ce soit réellement incarné.

Même chose pour le contexte social et économique, qui est nécessaire, bien sûr, mais sur lequel le texte très bien écrit de Geneviève Beaudet appuie beaucoup trop. En plus du Cheminot, il y a des quidams qui lisent les grands titres des journaux avant chaque nouveau chapitre, un duo vaudevillesque de mauvaises langues qui incarne la rumeur méchante et la bienséance pesante, et même un chœur brechtien qui vient parfois en rajouter sur la dureté de l’environnement.

C’est beaucoup de couches, et le spectacle souffre d’une surnarration et d’un didactisme qui l’alourdit et l’allonge inutilement. Ainsi, le joyeux faux numéro de La Poune et les explorations humoristiques en coulisse se retrouvent noyés dans trop d’information. Et ce pour quoi on a consacré une pièce à Rose Ouellette, sa force de géante, est édulcoré. Seule sa relation avec son assistante Gigi, l’amour de sa vie, est vraiment bien développée.

PHOTO ANNIE DIOTTE, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DE L’ŒIL OUVERT Gabrielle Fontaine et Jade Bruneau incarnent Rose et Gigi, qui ont caché toute leur vie leur histoire d’amour.

On se retrouve donc avec une œuvre qui en fait malheureusement trop par amour pour son sujet. Et la finale plutôt inutile, une mise en abyme qui vient tout résumer comme si on n’avait pas encore tout saisi des enjeux, vient faire un lien avec le présent d’une manière trop maladroite pour que ce soit touchant.

Dommage, car il y a dans La Géante tout ce qu’il faut pour être un spectacle vraiment réussi : du charme, de l’humour, un propos, de l’excellente musique et des interprètes de talent. À commencer par Gabrielle Fontaine et la metteuse en scène et interprète de Gigi, Jade Bruneau, dont la prestance et la voix donnent des frissons. Tout cela fait qu’on passe un moment agréable malgré tout, mais qui manque ce qu’avait à revendre La Poune : de punch.

