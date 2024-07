L’idée originale de la nouvelle création d’Éloize est à la fois simple et géniale : raconter l’histoire de la gare Dalhousie, qui abrite aujourd’hui le siège social de la compagnie. Mais malgré un bon départ, le spectacle acrobatique ne parvient pas à éviter les lieux communs, en particulier dans une deuxième partie où les clichés abondent.

On entre dans la première salle de la gare Dalhousie comme si nous nous apprêtions à prendre le train. Des valises sont d’ailleurs disposées pêle-mêle contre les murs du bâtiment historique.

Le spectateur-voyageur est rapidement plongé dans le contexte social et politique du XIXe siècle grâce à l’apparition de manchettes de journaux projetées à 360 degrés sur les murs de la gare. La Presse, La Vérité, Le Canard, Le cri du peuple, Le Courrier du Canada… Pas de doute, on va faire un voyage dans le temps.

La narration (qui passe du français à l’anglais) plante d’abord le décor de la vie montréalaise dans les années 1850 : une vie difficile, avec ses quartiers ouvriers mal famés, ses logements insalubres et l’absence de réseaux d’égouts. Autant de facteurs ayant contribué à faire éclore des épidémies comme la variole.

Il sera d’ailleurs question des manifestations contre la vaccination obligatoire imposée par le maire de Montréal, Honoré Beaugrand. Tiens, tiens… Tout cela est à la fois instructif et divertissant – on pense notamment aux nombreux touristes du Vieux-Montréal qui s’arrêtent ici et qui grappillent une page de notre histoire. Fort bien.

L’établissement d’une ligne télégraphique le long du chemin de fer – et la transmission de télégrammes (les ancêtres des messages textes) – est le prétexte idéal pour sortir un long cordon… qui servira à un numéro de corde lisse (magnifique, d’ailleurs). Une idée originale, qui permet d’arrimer le cirque au récit historique.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ÉLOIZE L’échange épistolaire entre deux amoureux à la fin du XIXe siècle se concrétise par leur rencontre, dans le train.

On fera de même lorsqu’il sera question des premiers lampadaires de la ville ou encore des premiers messagers à bicyclette (surnommés les Boys), qui travaillaient pour le Canadien Pacifique (CP) afin de transmettre lesdits télégrammes aux clients importants. Un autre beau prétexte pour faire du vélo acrobatique.

La campagne de la Rébellion du Nord-Ouest est également abordée, le CP ayant servi à transporter les troupes qui ont réprimé le soulèvement des Métis dirigés par Louis Riel, condamné à mort… Bien que sommaire, le récit est bien amené, même si certains passages, notamment avec le premier ministre du Canada John A. MacDonald, manquent de clarté et nous sont livrés dans un style tarabiscoté.

On en vient enfin au cœur du sujet qui nous intéresse : le départ du Pacific Express, qui quitte la gare montréalaise de Dalhousie, rue Berri, le 28 juin 1886, pour réaliser le premier voyage transcontinental jusqu’à Vancouver. Voyage historique de 4700 km, qui s’est fait sur une période de six jours. On aurait d’ailleurs pu insister un peu plus sur le fait qu’on se trouvait dans ledit lieu de départ !

À travers tout cela, on nous relaie la correspondance amoureuse de deux jeunes gens séparés au moment de l’épidémie de variole, une belle façon de poursuivre le récit avec une touche plus humaine, tout en intégrant des numéros de cirque.

Jusque-là, la mise en scène de Fernand Rainville tient assez bien la route, malgré quelques clichés ici et là – le segment sur le hockey, par exemple –, et la concoction récit-projections-acrobaties est bien dosée. Mais à mesure que le voyage progresse, la sauce se gâte. Dans la deuxième salle où l’on pousse le spectateur, les lieux communs et les scènes de folklore se multiplient…

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ÉLOIZE Le voyage en train donne lieu à une série d’acrobaties comme du diabolo ou de la contorsion.

Le voyage en train, prétexte à de nouvelles acrobaties, est moins solide. Le rythme installé durant la première partie, dicté par le récit historique, perd en vigueur. Les projections se font plus rares.

Nos deux amoureux, dont la correspondance à elle seule servait bien le récit, nous apparaissent en chair et en os, tels des guides historiques menant un groupe de touristes pour une visite de quartier… Leur simple évocation nous semblait plus efficace. Quant aux acrobaties qui se succèdent dans les wagons, elles manquent de subtilité et nous paraissent plaquées là, pour ajouter un peu de cirque…

La finale, elle, est malheureusement expédiée. Un des interprètes nous apprenant, journal en main – de manière confuse – que la gare d’arrivée, à Vancouver, a été rasée par le feu ! Ah bon ? Avant ? Après ? Pendant ? Ce n’est pas clair…

Dans les faits, la gare de Port-Moody, à Vancouver, a effectivement pris feu quelques jours avant le départ du train de Montréal. C’est pour cette raison que le départ historique d’est en ouest s’est fait « with no fuss », selon l’encyclopédie du Centre des mémoires montréalaises (MEM). Et c’est pour cela qu’il n’existe aucune photo du départ du train de la gare de Dalhousie. Une information pertinente, mais qui aurait dû être relayée plus tôt, et dans la narration, pas à la va-vite en fin de spectacle par un acrobate essoufflé.

Enfin, au moment où le voyageur croit être arrivé à destination, on le ramène dans la première salle pour un ultime numéro aux sangles (joli en soi) et une danse folklorique menée par nos guides-acrobates. Bref, une arrivée un peu chaotique pour un voyage qui avait pourtant bien commencé.

