La présence de Céline Dion à Paris n’était pas un hasard, pour reprendre les termes de la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. La diva québécoise a bel et bien effectué un retour sur scène lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris ce vendredi.

La Presse

Autour de 23 h 15, heure de Paris (17 h 15, heure de l’Est), la chanteuse est montée sur scène dans la tour Eiffel, pour y interpréter le classique d’Édith Piaf, Hymne à l’amour, accompagnée au piano par Scott Price.

Il s’agissait du clou d’un évènement spectaculaire se déroulant sur la Seine et aux abords de celle-ci, imaginé par le directeur artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques, le Français Thomas Jolly.

La rumeur d’un tour de chant de l’idole mondiale aux Jeux olympiques avait commencé à bruire en avril dernier, alors qu’elle était apparue sur la couverture de l’édition française du magazine Vogue. Elle y avait évoqué son rêve de remonter sur scène. « Mon corps me le dira », avait-elle affirmé à ce sujet, tout en assurant qu’elle ne cesserait jamais de le vouloir. « C’est la passion. C’est le rêve. C’est la détermination. »

Mardi dernier, son arrivée dans la capitale française avait fait grand bruit. Des photos et vidéos d’elle sortant tout sourire de son hôtel, le Royal Monceau, avaient été relayées sur les réseaux sociaux et dans les médias du monde entier. La principale intéressée avait publié, le lendemain, des photos de sa visite au Louvre.

PHOTO GONZALO FUENTES, ARCHIVES REUTERS Céline Dion devant son hôtel avant les Jeux olympiques de Paris 2024

Céline Dion n’était pas montée sur scène depuis mars 2020. La pandémie de COVID-19 avait d’abord forcé le report de la portion européenne de sa tournée mondiale Courage, mais la star avait ensuite remis à plusieurs reprises de nouvelles dates de concerts. Elle avait finalement annoncé, en décembre 2022, qu’elle souffrait du syndrome de la personne raide, un trouble neurologique rare qui l’obligeait à mettre en veilleuse ses rêves de redonner des spectacles.

Sa vie avec le syndrome de la personne raide, un trouble neurologique qui touche une personne sur un million, a fait l’objet du documentaire I Am : Celine Dion, sorti sur Prime Video en juin dernier et qui a depuis battu le record du plus grand nombre de visionnements pour un documentaire sur la plateforme d’Amazon.

Lors du lancement du documentaire à New York le 17 juin, elle avait été interrogée sur les rumeurs l’amenant à Paris pour l’ouverture des Jeux olympiques : « Vous êtes rendus tellement loin, avait-elle répondu. C’est la première fois que je marche avec des talons. Là vous êtes rendus à Paris ? On va peut-être attendre un petit peu. C’est gentil, vous m’amenez à Paris et là j’ai comme des rêves. »