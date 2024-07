Ce week-end, les enfants seront rois à Repentigny alors que se tiendra la 31e édition de Mon festival. La programmation de cet évènement culturel gratuit leur est entièrement destinée. Cela ne veut cependant pas dire qu’elle déplaira aux parents, au contraire ! L’une des têtes d’affiche, Fredo le magicien, risque de faire revivre des souvenirs à ceux ayant grandi dans les années 1990. La Presse l’a rencontré.

Ça a commencé il y a trois ou quatre ans et ça se produit de plus en plus souvent. Lorsqu’il rencontre son public à la fin de ses spectacles, Fredo reçoit des félicitations de parents qui le regardaient à la télévision lorsqu’ils étaient petits. Pendant cinq ans, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, le magicien verbomoteur présentait des tours à l’émission jeunesse Bouledogue Bazar, sur les ondes de Radio-Canada.

« Des gens me disent : “On est venus parce que je voulais que mes kids voient ce qui me faisait triper quand j’étais jeune.” Ça, c’est cool », confie l’artiste.

Il est particulièrement touché quand ses fans devenus grands lui disent qu’il a « encore la même drive ». « Les cheveux ont sacré le camp, mais l’énergie est encore la même », rigole-t-il.

Du Fredo le magicien qu’on voyait au petit écran à l’époque de Bouledogue Bazar, on se souvenait du débit rapide, de la fébrilité et de la joie de vivre. Le personnage est resté le même, comprend-on lorsqu’il avoue au photographe de La Presse être totalement incapable de prendre une pause sérieuse. Demeurer statique ? « Impossible ! », affirme-t-il, en suggérant de lancer des cartes vers la lentille.

Près de 40 ans de carrière

Frédéric Desmarais, de son vrai, a besoin d’être dans l’action. Sa carrière lancée il y a près de 40 ans en témoigne. Car si Bouledogue Bazar a été le contrat qui lui a permis de confirmer qu’il souhaitait s’adresser d’abord et avant tout aux 6 à 12 ans, il n’en était pas à ses premières armes à l’époque.

Quand a-t-il su qu’il voulait devenir magicien ? Dès l’âge de 11 ans. « Je voulais faire du spectacle, mais je ne savais pas ce que j’allais faire. J’ai essayé de chanter parce que ma cousine était une super bonne chanteuse. […] Moi, c’était terrible ! »

Le passage d’un magicien à son école a été pour lui une révélation. « J’ai vu la réaction de mes amis [lors du spectacle] et je me suis dit : “Oh ! C’est ça que je veux faire. Je veux créer ces réactions-là” », se souvient-il.

Il a appris des tours en consultant des livres et en discutant avec un magicien qui tenait une boutique de farces et attrapes à Terrebonne.

C’est devenu une passion tout de suite. Au lieu de faire des flips avec un skate, moi, je faisais des tours de magie. Fredo le magicien

À partir de son premier contrat, décroché à 11 ans pour une fête d’anniversaire, les occasions de faire de la magie devant un public se sont enchaînées, notamment à la télévision. De ses trois apparitions au Club des 100 watts au début de l’adolescence à sa participation à l’émission jeunesse de la défunte chaîne Yoopa T’es où Théo en passant par De bonne humeur, C’est à ton tour, Vazimolo et bien plus, il est devenu un habitué des caméras.

Depuis quelques années, on le voit moins au petit écran. « Il n’y a plus beaucoup de place pour la magie. […] J’ai l’impression que les shows de télé ont tassé ça. Je trouve ça plate. »

Il est toutefois convaincu que les gens « ont le goût d’en voir ». « Tu vas à Las Vegas, il y a de la magie partout. C’est parmi les shows qui restent le plus longtemps sur la Strip », donne-t-il en exemple.

Plus de 150 spectacles par année

Même si on le voit moins à la télévision, il continue de donner de nombreux spectacles chaque année. De 150 à 175, estime-t-il, principalement dans des écoles, en salle et lors d’évènements, au Québec et ailleurs au Canada.

Comment décrirait-il L’expérience magique qu’il présentera lors de Mon festival ? « C’est un show de numéros visuels, interactifs. Je taquine les parents parce que les enfants aiment tout le temps ça. […] Il y a de la folie, de la participation », répond-il, en soulignant qu’il est très heureux de prendre part à ce festival « unique ». « C’est vraiment un évènement incroyable pour les familles ! »

Mon festival se tient du 5 au 7 juillet au parc de l’Île-Lebel, à Repentigny. Fredo le magicien y sera en spectacle le samedi, à 16 h.

