S’il n’y a qu’un seul spectacle à voir à Montréal Complètement cirque, eh bien, c’est celui-là. Cette petite troupe d’artistes montréalais, sortis de la cuisse des 7 Doigts, nous a offert mercredi soir, l’une des performances les plus originales et inspirantes de cirque contemporain des dernières années.

On a cru un instant que les Australiens de Circa ou même que les virtuoses de Gandini allaient nous offrir le spectacle coup de cœur de cette édition. Eh bien non.

Non seulement les six artistes montréalais de People Watching – tous des finissants de l’École nationale de cirque de Montréal – nous ont offert le spectacle coup de cœur du festival, mais ils ont créé un des spectacles de cirque contemporain les plus marquants des dernières années.

Exit les quilles de jonglerie, les sangles, le trapèze ou la roue Cyr… Play Dead est l’équivalent d’un long plan séquence de 70 minutes au cours duquel les six interprètes – tous dans la vingtaine – nous offrent le meilleur de ce que l’on peut voir en danse acrobatique. Dans une mise en scène d’une fluidité magistrale où les transitions se fondent littéralement aux pièces de résistance du spectacle.

L’action est campée dans un appartement type. Sofa, lampe, armoire, table de cuisine. C’est dans ce décor basique que les six personnages de Play Dead feront connaissance, créeront des liens, s’attacheront, se disputeront, s’aimeront, se distanceront, bref, c’est le lieu où les rapports humains qui les unissent seront explorés, décortiqués, célébrés.

PHOTO ALEXANDRE GALLIEZ, FOURNIE PAR COMPLÈTEMENT CIRQUE Sabine Van Rensburg et Natahsa Patterson dans un des nombreux duos de Play Dead

Le thème, en soi, n’est pas nouveau, mais les chorégraphies acrobatiques qu’a créées ce collectif – il s’agit de leur premier spectacle – sont époustouflantes.

Bien, sûr, le fait qu’ils soient tous liés dans la vie (ils ont passé beaucoup de temps ensemble pendant la pandémie), ajoute une couche de vérité au spectacle, mais il y a une intensité et une sincérité dans le geste, qui combinée aux mouvements – dont certaines acrobaties jamais vues avant – rendent ce spectacle tout à fait singulier.

Il y a un petit quelque chose de cinématographique dans Play Dead, les références des créateurs proviennent d’ailleurs du 7e art (le Suédois Roy Andersson ou le Grec Yórgos Lánthimos).

Qu’il s’agisse des éclairages (notamment avec cette lampe qui se promène dans un long segment dramatique), de cette impression d’un plan séquence dont nous parlions plus tôt ou encore des personnages, qui jouent chacun un rôle dans cette pièce acrobatique qu’on pourrait qualifier de « comédie dramatique ». Une étiquette qu’on n’oserait jamais poser sur un spectacle de cirque.

Une comédie, oui, à travers ces nombreux duos dansés. Il y a en effet des moments assez cocasses dans Play Dead, et dès l’ouverture, lorsqu’un des personnages fait mine de parler à une des filles, visiblement désintéressée, qui hoche de la tête par politesse, tout en reculant… Mais tout cela est entrecoupé de moments assez tendus aussi, et même touchants, qui donnent la chair de poule.

Des segments qui nous rappellent un peu les débuts des 7 Doigts ; les cofondatrices du collectif Gypsy Snider et Isabelle Chassé ont d’ailleurs travaillé sur ce spectacle comme conseillères artistiques.

Il reste que ce collectif-ci nous mène ailleurs. Sans appareil de cirque et sans paroles, ils nous font sourire et nous émeuvent. Ces six artistes, qui ont l’ambition de réinventer le cirque de demain, viennent de relever la barre bien haut. Retenez bien leurs noms : Brin Schoellkopf, Jarrod Takle, Natasha Patterson, Jérémi Lévesque, Sabine Van Rensburg et Ruben Ingwersen. En espérant qu’ils poursuivront leur chemin avec une autre création.

Consultez la page de Play Dead

Relisez notre entrevue avec le collectif