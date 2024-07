Céline Dion et Lady Gaga sont attendues avec fébrilité à Paris, ce vendredi, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. Par le passé, d’autres artistes ont démontré qu’il n’y a pas que le sport qui est en vedette lors de cet évènement planétaire. Voici six prestations qui ont marqué l’imaginaire olympien.

Lionel Richie

Los Angeles, 1984

Quatre ans après le boycottage par les Américains des Jeux de Moscou, voilà que ceux de Los Angeles se déroulent sans la présence d’athlètes issus d’une quinzaine de pays du bloc communiste. La guerre entre l’Est et l’Ouest fait rage… mais pas uniquement : celle entre les boissons gazeuses Pepsi et Coca-Cola également ! « Ici, ce n’est pas Pepsi », a crié haut et fort le commanditaire principal des JO de 1984 en apprenant que Michael Jackson, porte-parole de la canette bleue, était pressenti pour les festivités. David L. Wolper, responsable du spectacle de clôture, a alors mis en branle son plan B : miser sur Lionel Richie, qui venait de quitter les Commodores. Un pari qui a rapporté, alors que la carrière solo de l’artiste a véritablement pris son envol planétaire après son interprétation – de plus de neuf minutes ! – d’All Night Long.

Freddie Mercury et Montserrat Caballé

Barcelone, 1992

Une aura fantomatique plane sur cette interprétation de la chanson Barcelona, alors que Freddie Mercury la chante avec force… lui qui est pourtant mort quelques mois plus tôt. Explications : les images diffusées lors de la cérémonie d’ouverture sont celles d’une collaboration précédente entre le leader de Queen et Montserrat Caballé (« la plus belle voix de la planète », comme il l’avait dit à maintes reprises) enregistrée quelques années plus tôt – le 8 octobre 1988, au festival La Nit de Barcelone, lors du passage de la flamme olympique –, alors que le chanteur se savait condamné par le sida. N’empêche que ce 25 juillet 1992, le temps d’une chanson, Freddie Mercury est revenu d’entre les morts, pour le bonheur de millions de spectateurs.

Céline Dion

Atlanta, 1996

Une chanson écrite spécialement pour les Jeux olympiques et interprétée pour la première fois lors de la cérémonie d’ouverture : qui pouvait passer outre ce grand moment de stress et offrir un moment de grâce ? Nulle autre que Céline Dion ! Écrite quelques mois avant les JO de 1996 par David Foster, Linda Thompson et Babyface, The Power of the Dream est restée dans les cartons jusqu’à ce que Céline, toute de blanc vêtue, l’interprète le 19 juillet 1996 devant plus de 100 000 spectateurs et athlètes présents au Stade olympique d’Atlanta et devant plus de trois milliards et demi de téléspectateurs. Coup de circuit ! La chanson a pris le top des demandes radio partout dans le monde… mais elle n’a pas été offerte aux fans de la chanteuse de Charlemagne avant l’an 2000 – on la retrouve sur la compilation Celine Dion : The Collector’s Series, Volume One.

Kylie Minogue

Sydney, 2000

« Let’s party ! » a été entendu dans les enceintes acoustiques du Stade olympique le soir du 1er octobre 2000, au début de la cérémonie de clôture des Jeux de Sydney. L’endroit s’est rapidement transformé en dance floor, les athlètes s’y sont déhanchés toute la soirée sur des airs de samba, de rock et de disco, alors que les chanteurs et musiciens australiens se sont succédé sur scène. La présence de la reine nationale de la pop Kylie Minogue n’a surpris personne, certes, mais son costume, oui ! La couronne de plumes roses sur la tête, le look french cancan… Ce soir-là, c’était elle la Dancing Queen, chanson mythique d’ABBA reprise avec brio.

Kiss

Salt Lake City, 2002

Soyons francs : on aimerait avoir oublié la présence de Kiss aux Jeux olympiques. Mais voilà, le groupe glam rock a bel et bien enflammé le stade de Salt Lake City, le 24 février 2002, lors de la cérémonie de clôture de l’évènement. Sur une scène mobile placée au centre d’une patinoire, bottes aux pieds et maquillages emblématiques sur le visage, le groupe, mené par Gene Simmons, a interprété son grand classique Rock and Roll All Nite, alors que des patineurs artistiques virevoltaient autour de la scène. Un moment, disons… unique.

Luciano Pavarotti

Turin, 2006

L’Italie, l’opéra et la présence du plus grand ténor de l’histoire moderne. Tout était en place pour ce soir de grande… dernière. Car voilà, Luciano Pavarotti offre lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Turin, le 10 février 2006, ce qui sera sa dernière prestation devant public. Il interprète l’air « Nessun dorma », tiré de l’opéra Turandot de Puccini. Mais l’interprète-t-il vraiment ? Non ! La température froide combinée à une santé précaire – Pavarotti avait reçu quelques semaines plus tôt un diagnostic de cancer du pancréas – a convaincu les organisateurs de la cérémonie d’utiliser un enregistrement en arrière-plan sonore (play back). N’empêche que la sortie de scène réussie de ce grand chanteur demeure riche en émotions.

