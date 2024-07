Le duo de comédie rock Tenacious D – composé de Jack Black et Kyle Gass – a annulé le reste de sa tournée après les remarques de Gass sur la tentative d’assassinat de Donald Trump.

Maria Sherman Associated Press

Alors qu’il était sur scène lors d’un concert à Sydney dimanche, Gass a reçu un gâteau d’anniversaire et Black lui a demandé de « faire un vœu ».

Gass a répondu : « Ne manquez pas Trump la prochaine fois », une référence apparente à la fusillade du rassemblement, la veille, qui a laissé l’ancien président avec une oreille blessée.

La vidéo de Gass a été largement diffusée sur les réseaux sociaux.

« J’ai été pris de court par ce qui a été dit lors du spectacle de dimanche. Je ne tolérerai jamais les discours de haine ni n’encouragerai la violence politique sous quelque forme que ce soit », a déclaré Black dans un communiqué publié mardi sur Instagram.

« Après mûre réflexion, je ne pense plus qu’il soit approprié de poursuivre la tournée Tenacious D, et tous les futurs projets créatifs sont suspendus. Je remercie les admirateurs pour leur soutien et leur compréhension. »

Après la déclaration de Black, Gass s’est excusé sur Instagram.

« La phrase que j’ai improvisée dimanche soir à Sydney était hautement inappropriée, dangereuse et constituait une terrible erreur », a-t-il reconnu mardi.

« Je ne tolère aucune forme de violence, sous quelque forme que ce soit, contre qui que ce soit. Ce qui s’est passé est une tragédie et je suis incroyablement désolé pour mon grave manque de jugement. »

Le groupe a récemment offert des spectacles aux États-Unis et en Europe. Leur Spicy Meatball Tour devait se poursuivre mardi soir à Newcastle, dans la plupart des grandes villes d’Australie et de la Nouvelle-Zélande ce mois-ci avant de retourner aux États-Unis pour quelques dates en octobre.

Les détails sur les remboursements pour les dates de tournée restantes n’étaient pas disponibles dans l’immédiat.