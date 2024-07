(Nashville, Tennessee) Le Cirque du Soleil qui troque les univers oniriques qui ont fait sa renommée pour s’attaquer à la musique country : le mariage peut sembler étonnant, voire risqué. C’est pourtant le pari que s’est donné le Cirque avec un tout nouveau spectacle présenté en première mondiale à Nashville.

Envoyée spéciale Stéphanie Morin La Presse

Dans la Mecque de la musique country, de nombreux autobus arborent de nouvelles couleurs depuis peu : celles du très attendu spectacle Songblazers : A Journey Into Country Music. Entre les enseignes lumineuses du Honky Tonk Row où les accords de Willie Nelson, Blake Shelton et Dolly Parton résonnent de jour comme de nuit, le Cirque bataille pour attirer l’attention déjà très sollicitée des résidants et des touristes.

Le Cirque du Soleil s’est associé à un partenaire de renom pour pouvoir remporter sa gageure, soit le groupe Universal Music Group Nashville.

Marie-Josée Adam, vice-présidente sénior au développement des affaires au Cirque du Soleil, explique : « Notre équipe de création s’intéressait au phénomène de la musique country depuis quelques années lorsque Universal Music Group Nashville nous a contactés au printemps 2023 pour la création d’un spectacle à Nashville. »

La popularité de ce style musical est en pleine expansion depuis quelques années. Pour nous, le timing était parfait. Marie-Josée Adam, vice-présidente sénior au développement des affaires au Cirque du Soleil

Pour Daniel Ross, directeur de création du spectacle, les arrimages sont nombreux entre le monde du cirque et celui de la musique country. « Tu ne peux pas être un artiste country et mentir. La musique doit venir du cœur, être authentique, pour que le public se sente concerné. C’est d’ailleurs ce qui explique la grande popularité de cette musique : ceux qui l’écoutent ont l’impression que la chanson parle d’eux ! Au cirque non plus, tu ne peux pas te cacher quand tu as la vie de tes partenaires entre les mains… »

PHOTO FOURNIE PAR LE CIRQUE DU SOLEIL Songblazers : A Journey Into Country Music comprend une distribution de 29 artistes.

[Le country et le cirque] sont deux arts qui viennent de la rue, des arts très communautaires qui se sont longtemps côtoyés dans les foires rurales, dans les fêtes de village. Les artistes faisaient des tournées ensemble. C’est un mariage naturel et on le sent sur notre plateau où il s’est vite développé un fort sentiment de partage. Daniel Ross, directeur de création au Cirque du Soleil

Pour le Cirque du Soleil, l’aventure Songblazers permet aussi d’aller chercher de nouveaux publics dans des marchés plus petits, indique Marie-Josée Adam. « À Nashville, le spectacle est présenté dans un théâtre d’environ 2400 places. Il va ensuite visiter d’autres villes d’Amérique du Nord qui ne sont pas visitées par nos spectacles en aréna ou sous chapiteau. » Birmingham, en Alabama, Austin, au Texas, ou Tulsa, en Oklahoma, sont du nombre.

Dans l’histoire du Cirque du Soleil, ce sera d’ailleurs la première fois qu’un spectacle conçu pour un théâtre partira pour une tournée sur plusieurs mois.

Un large répertoire où puiser

Dès le début de l’aventure, une tâche délicate s’est présentée à l’équipe de création : celle de choisir la trame sonore qui allait servir de fil narratif au spectacle. Il fallait pour cela puiser dans plus de 100 ans d’une riche histoire musicale qui tire sa source dans les champs, les mines, les villes.

« Le choix de la musique a été un processus délicat, admet Daniel Ross. Elle est le cœur même du spectacle et le répertoire country est très large. Nous avons exploré les racines du genre, qui vont beaucoup plus loin que ce qu’on peut penser, jusqu’en Afrique. Le banjo est associé aux communautés noires d’Amérique… Nous avons réussi à couvrir plusieurs époques et plusieurs styles, depuis les classiques du genre jusqu’à aujourd’hui. »

PHOTO FOURNIE PAR LE CIRQUE DU SOLEIL Une trentaine d’instruments – violons, banjos, guitares – sont utilisés dans ce spectacle.

Les pièces choisies couvrent un large éventail, depuis le classique de 1867 Down to the River to Pray jusqu’à Chris Stapleton en passant par, oui, Shania Twain et son inévitable Man ! I Feel Like a Woman. Billy Ray Cyrus, les Dixie Chicks et Kenny Rogers sont aussi du lot. Une pièce originale écrite par Sam Williams, petit-fils de Hank Williams, est de plus venue s’ajouter.

Ces pièces mises bout à bout forment le fil rouge du spectacle qui raconte la quête de deux amis pour écrire la chanson country parfaite. Le premier est un poète avec la tête dans la lune, le second est un redoutable joueur de banjo (interprété par Steve Ray, l’un des joyaux du spectacle). Ensemble, ils revisiteront les thèmes et les lieux phares qui ponctuent la musique country depuis sa création : le train, la foire agricole, le bar, la grange, la station de radio… En véritable muse, une musicienne du nom de Mother Mae veillera sur eux.

Pour Amy Tinkham, qui a écrit et dirigé ce spectacle, il était évident que Songblazers se devait de raconter une histoire très claire et non pas baigner dans une ambiance plus abstraite.

Pour rendre hommage à la musique country, il fallait s’attarder à ce qu’elle fait de mieux : raconter des histoires. Amy Tinkham, réalisatrice

« J’ai aussi tenu à créer des personnages de femmes fortes, car la musique country est remplie de ces femmes de caractère », ajoute-elle.

Il fallait aussi insérer dans cette histoire des numéros acrobatiques qui servent l’histoire racontée. « C’était le plus grand des défis », selon Amy Tinkham. La mission a été relevée avec des numéros de roue Cyr, de barre acrobatique ou de trapèze humain tantôt émouvants, tantôt étourdissants, tantôt carrément affriolants, qui cadrent chaque fois avec l’ambiance du spectacle.

PHOTO JEREMY POLAND, FOURNIE PAR LE CIRQUE DU SOLEIL La pièce Red Solo Cup sert de trame sonore à ce numéro de jonglerie.

De fait, les créateurs ont réussi à adapter les numéros circassiens aux chansons qui les portent. Pensez à un numéro de jonglerie avec des verres de plastique rouge sur la pièce Red Solo Cup interprétée par le défunt Toby Keith. Ou encore un numéro de main à main totalement loufoque sur Crazy, popularisé par Patsy Cline.

Si les performances acrobatiques forcent l’admiration, il reste que la musique est ce qui donne à ce spectacle toutes ses lettres de noblesse. Le tiers de la distribution est composée de musiciens et de chanteurs, dont plusieurs sont originaires des environs de Nashville.

Au total, 29 artistes occupent la scène, ce qui en fait un spectacle assez modeste à l’aune du Cirque du Soleil.

Après la première du 10 juillet, les spectateurs sont sortis de la salle en chantonnant l’hymne Will the Circle Be Unbroken, qui clôt le spectacle. Le lendemain, le quotidien The Tennessean a vanté la grande diversité de la musique choisie et l’humour sous-jacent au spectacle. « C’est ce qu’on attend d’un spectacle du Cirque. » La journaliste Melonee Hurt conclut ainsi : « L’équipe du Cirque réussit à divertir avec cette proposition country. »

« Ce spectacle arrive dans un moment où le cynisme et la polarisation sont très marqués, estime de son côté Amy Tinkham. J’ai voulu créer un spectacle qui apporte de l’espoir et de l’humanité. Comme la musique country peut le faire. »

Il reste maintenant à espérer que ce spectacle lumineux où le spectateur est vite emporté par l’énergie de la musique passera par le Canada et par Montréal. Selon Marie-Josée Adam, le projet d’aller à Montréal est dans les cartons, même si rien n’est bouclé. « On sait qu’au Québec, il y a un amour incroyable et un grand intérêt pour la musique country. »

Songblazers : A Journey Into Country Music est présenté au Tennessee Performing Arts Center de Nashville jusqu’au 28 juillet. Une tournée suivra.

Une partie des frais de ce reportage a été payée par le département du développement touristique du Tennessee, qui n’a eu aucun droit de regard sur son contenu.

