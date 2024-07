Critique de Waitress La difficile recette du bonheur

La recette d’une comédie musicale à succès n’a encore jamais été trouvée. Or Waitress, de l’autrice-compositrice et interprète new-yorkaise Sara Bareilles, a assez de bons ingrédients pour passer la rampe. Hélas, l’œuvre est saupoudrée de trop de bons sentiments pour se comparer aux canons du genre, notamment Les producteurs, West Side Story et Hamilton.