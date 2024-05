Charlie Barnett, Dafne Keen et Lee Jung-jae dans The Acolyte, sur Disney+

Des retours attendus, des nouveautés intrigantes, les Jeux olympiques et Céline. Décidément, les plateformes ratissent large cet été. Voici 10 suggestions d’émissions pour accompagner vos journées pluvieuses (ou pas) des trois prochains mois.

The Acolyte | Disney+

Après The Mandalorian, Andor et Ahsoka, l’univers de Star Wars continue d’être exploité pleinement (le mot est faible) avec The Acolyte, une nouvelle série en prises de vue réelles. Produite par Lucasfilm, cette première saison de huit épisodes plonge les amateurs du genre dans l’affrontement entre un maître Jedi respecté (Lee Jung-jae) et une dangereuse guerrière (Amandla Stenberg) qu’il connaît bien, alors qu’on mène une enquête pour élucider des crimes choquants. Manny Jacinto, Dafne Keen, Jodie Turner-Smith et Carrie-Anne Moss figurent également au générique.

Dès le 4 juin

Société distincte | Club illico

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO Antoine Pilon tient la vedette de Société distincte.

Non, ce n’est pas une série politico-dramatique. La prémisse du drame en 10 épisodes du scénariste et réalisateur Benoit Lach promet quelque chose de différent. On parle d’une disparition sans laisser de trace, d’enlèvement extraterrestre et d’ufologie. La bande-annonce dégage une atmosphère inquiétante et intrigante. En d’autres mots, on regardera Société distincte, qui possède une distribution de premier rang comprenant Antoine Pilon, Maude Guérin, Robert Naylor, Juliette Gosselin, Antoine DesRochers, Hélène Florent, Luc Picard et… Bruno Pelletier.

Dès le 6 juin

Presumed Innocent | Apple TV+

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Jake Gyllenhaal et Bill Camp dans Presumed Innocent

Sur papier, cette minisérie judiciaire de huit épisodes a tout pour elle : David E. Kelley (Big Little Lies, The Practice) comme créateur, J. J. Abrams (Felicity, Lost) comme producteur et Jake Gyllenhaal comme tête d’affiche. Cette adaptation du best-seller de Scott Turow traite d’un meurtre crapuleux qui secoue le bureau des procureurs de Chicago, puisqu’un des leurs est soupçonné. Ne prévoyez pas engouffrer la série au cours du premier week-end ; les épisodes seront mis en ligne chaque vendredi jusqu’au 26 juillet.

Dès le 12 juin

The Boys | Prime Video

PHOTO JASPER SAVAGE, FOURNIE PAR PRIME VIDEO Jeffrey Dean Morgan et Karl Urban dans The Boys

Après nous avoir sustentés avec Gen V en 2023, nos superhéros dysfonctionnels préférés reprennent du service pour huit nouveaux épisodes qui promettent, d’après une étourdissante bande-annonce récemment mise en ligne, d’enchanter les convertis. D’une durée de 2 minutes 30 secondes, cet aperçu propose une allusion aux camps de concentration nazis, Homelander (Antony Starr) en patins artistiques, des moutons volants qui explosent, une poule mitraillée, plusieurs jurons et beaucoup, beaucoup d’hémoglobine. Susan Heyward, Valorie Curry et Jeffrey Dean Morgan intègrent la distribution.

Dès le 13 juin

House of the Dragon | Crave

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Harry Collett, Emma D’Arcy et Oscar Eskinazi dans House of the Dragon

Deux ans plus tard, la suite des aventures de Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) et compagnie atterrit enfin. Les amoureux de Game of Thrones attendent cette deuxième saison avec impatience, puisqu’on a récemment appris que HBO avait torpillé le projet de série sur Jon Snow (Kit Harington). Outre House of the Dragon, la seule autre série dérivée (communément appelée spinoff) confirmée de l’univers de George R. R. Martin demeure A Knight of the Seven Kingdoms, inspirée des livres The Tales of Dunk and Egg.

Dès le 16 juin

Je suis : Céline Dion | Prime Video

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON MGM STUDIOS Céline Dion dans le documentaire Je suis : Céline Dion

Ce documentaire de 102 minutes devrait nous donner des nouvelles fraîches de Céline, qui combat une maladie neurologique rare et handicapante depuis quelques années. Réalisé par Irene Taylor (The Final Inch, Hear and Now), Je suis : Céline Dion devrait « mettre en lumière la musique qui guide Céline » et montrer sa résilience, révèle un communiqué publié par Prime Video. Une bande sonore sortira le 21 juin. On ignore si elle comprendra une nouvelle chanson. Des projections spéciales seront aussi organisées, en avant-première.

Dès le 25 juin

The Bear | Disney+

PHOTO CHUCK HODES, FOURNIE PAR FX Jeremy Allen White et Ayo Edebiri dans The Bear

Une fois la saison tout étoile des Chefs terminée, The Bear convaincra de nombreux téléspectateurs de retourner en cuisine… par l’intermédiaire de leur écran, on s’entend. La troisième saison de l’offrande de Christopher Storer montrera comment Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edibiri) et Richie (Ebon Moss-Bachrach) feront pour hausser la barre du Bear, leur restaurant gastronomique, et surtout, pour garder l’établissement ouvert, quand chaque jour amène ses défaites, d’après un communiqué du réseau FX. Avis aux affamés : une quatrième saison est déjà en chantier.

Dès le 27 juin

Cerebrum | ICI Tou.tv Extra

PHOTO YAN TURGEON, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Olivier Gervais-Courchesne, François Papineau et Christine Beaulieu dans Cerebrum

Troisième et dernière saison du thriller policier de Richard Blaimert, qui reprend du service après deux années de silence. Côté intrigue, Simone Vallier (Christine Beaulieu) retourne au travail après l’horrible meurtre d’Adèle, son amoureuse. Sa nouvelle enquête devrait lui changer les idées : des médecins ayant commis des erreurs médicales sont assassinés de manière brutale. Le Dr Henri Lacombe (François Papineau) et Danno (Olivier Gervais-Courchesne) épaulent toujours l’héroïne, qui croisera la route de Jacqueline Laurent (Mélissa Désormeaux-Poulin), une avocate criminaliste…

Dès le 4 juillet

Les Jeux olympiques | ICI Tou.tv

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Les chefs d’antenne des Jeux olympiques de Paris à Radio-Canada : Guillaume Dumas, Jacinthe Taillon, Martin Labrosse, Jean-Patrick Balleux et Geneviève Tardif

Les mordus de sport amateur devraient connaître une sérieuse baisse de productivité au travail au tournant des mois de juillet et août, d’après notre lecture des détails entourant la couverture des JO de Paris. Pour la première fois, la « grande majorité » des compétitions sera offerte gratuitement « en temps réel » et « sur demande » sur ICI Tou.tv, promet Radio-Canada. On pourrait ainsi regarder jusqu’à 14 épreuves en simultané. Autre nouveauté bienvenue : le diffuseur public affirme avoir assemblé une équipe paritaire d’analystes.

Dès le 26 juillet

The Lord of the Rings : The Rings of Power | Prime Video

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO Charlie Vickers dans The Lord of the Rings : The Rings of Power

Prime Video persiste et signe, et propose Le seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir, la deuxième saison de l’ambitieuse – le mot est faible – adaptation télévisuelle du monde imaginé par J. R. R. Tolkien. Selon les informations disponibles, cette suite relatera la montée en puissance de Sauron (Charlie Vickers), alors qu’il poursuit sa quête de vengeance. Une pré-bande-annonce de 90 minutes comptant beaucoup d’images grandioses (des effets spéciaux, des batailles épiques, des courses de chevaux) est tombée la semaine dernière.

Dès le 29 août