Malgré la maladie, Céline Dion refuse d’abandonner. Dans la bande-annonce à fleur de peau du documentaire I Am : Celine Dion, lancée en grande pompe jeudi matin, la chanteuse promet de continuer d’avancer, coûte que coûte. « Si je ne peux pas courir, je marcherai. Si je ne peux pas marcher, je ramperai. Mais je n’arrêterai pas », déclare-t-elle, la voix brisée par l’émotion.

Le long métrage des studios Amazon MGM, qui sortira sur Prime Video le 25 juin, relatera le combat de l’artiste québécoise contre le syndrome de la personne raide (SPR), une maladie rare et handicapante qui affecte le système nerveux central, entraîne la raideur des muscles, et provoque des spasmes musculaires douloureux.

D’une durée de deux minutes, la bande-annonce montre l’interprète de 56 ans prendre des médicaments et pleurer à chaudes larmes devant l’objectif. « Je travaille chaque jour, mais je dois admettre que c’est difficile. »

« Les gens… Ils me manquent », déclare-t-elle, visiblement émue.

D’après un précédent communiqué publié par Prime Video, le film réalisé par Irene Taylor (The Final Inch, Hear and Now) « mettra en lumière la musique qui guide Céline » et montrera sa résilience. On parle d’une « lettre d’amour » aux admirateurs de l’interprète de My Heart Will Go On.

« J’ai besoin de mon instrument »

La bande-annonce débute d’ailleurs en montrant une vidéo d’archives qu’ils connaissent bien : celle de Céline Dion en studio, durant l’enregistrement de l’album Let’s Talk About Love, en 1998. La puissance avec laquelle la jeune femme s’époumone au micro est renversante.

Suivent des images de Céline Dion en spectacle devant des foules immenses, ainsi qu’en coulisses, avec ses garçons. Le tout, sur l’air enjoué d’I’m Alive, son tube de 2002.

Puis, tout s’arrête. Bruits de sirènes d’ambulance. Céline Dion annonce qu’elle a reçu le diagnostic d’une « maladie neurologique très rare » qui l’empêche de remonter sur scène. Pendant qu’on entend It’s All Coming Back To Me Now, la caméra suit l’étoile internationale partout, notamment dans l’énorme entrepôt qui contient ses vêtements, et surtout, ses chaussures. « Une fille qui aime les chaussures, elle fait en sorte qu’elles lui fassent. De taille 6 à 10, aucun problème. Amenez-en ! », lance-t-elle.

Tout indique qu’I Am : Celine Dion (en français, Je suis : Céline Dion) montrera la reine de Las Vegas, sans fard, discuter librement et candidement des épreuves qu’elle doit surmonter au quotidien. « Ma voix, c’est le chef d’orchestre de ma vie. […] J’ai besoin de mon instrument. »

« Ce n’est pas dur de faire un spectacle ; c’est dur d’annuler un spectacle », souligne-t-elle quelques secondes plus tard, en référence aux nombreuses représentations qu’elle a été contrainte de reporter – et ensuite d’annuler – en raison des problèmes de santé qu’elle connaît.

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO L’affiche officielle du documentaire I Am : Celine Dion

Bande sonore et émission spéciale

La bande sonore du documentaire paraîtra le 21 juin, a annoncé l’équipe de Céline Dion. On ignore quelles chansons elle comprendra. La diva de Charlemagne a-t-elle enregistré un nouveau morceau pour accompagner la sortie du film ? Aucune information n’a coulé jusqu’à présent. La bande-annonce contient toutefois des images récentes de l’artiste en studio. Tous les espoirs sont donc permis.

Une chose est sûre : au cours des dernières semaines, Céline Dion s’est confiée à Hoda Kotb, de l’émission Today du réseau américain NBC. Cet entretien, présenté comme « la première entrevue télévisée de Céline Dion depuis son combat contre le SPR, fera l’objet d’une émission spéciale d’une heure, qui sera diffusée le mardi 11 juin à 22 h. Des extraits inédits du long métrage I Am : Celine Dion seront présentés durant l’émission, souligne la chaîne, par l’entremise d’un communiqué.

PHOTO FOURNIE PAR NBC Céline Dion avec l’animatrice Hoda Kotb, du réseau NBC. Une émission spéciale sera diffusée le 11 juin à 22 h.

Des projections spéciales du documentaire I Am : Celine Dion seront également organisées, en avant-première.

Sans reprendre officiellement le collier, Céline Dion s’est faite moins discrète au cours des derniers mois. Après avoir visité les vestiaires de quelques clubs de hockey, dont celui des Canadiens de Montréal au T-Mobile Arena de Las Vegas, la superstar s’est pointé le bout du nez au gala des Grammy en février, pour présenter le prix de l’album de l’année.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DE CÉLINE DION Céline Dion avec Mick Jagger

Ce printemps, elle est apparue en couverture de l’édition française du magazine Vogue. La semaine dernière, elle a publié une photo d’elle avec Mick Jagger, en arrière-scène du concert des Rolling Stones au Allegiant Stadium de Las Vegas. Ses trois enfants, René-Charles, Eddy et Nelson, l’accompagnaient pour l’occasion.