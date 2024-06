Yamê avance d’un monde à l’autre

Ni chanteur ni rappeur, Yamê fait du Yamê et ne ressemble à personne. Sacré Révélation de l’année aux plus récentes Victoires de la musique, vedette de TikTok et roi de l’écoute en ligne, l’artiste franco-camerounais à la voix aérienne concocte des mélodies qui transpercent l’âme de millions d’auditeurs. Il se produira pour la première fois à Montréal, deux soirs au Club Soda dans le cadre des Francos. Nous avons discuté avec lui de son ascension.