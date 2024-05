Juin est à nos portes. La fin des classes approche. Bientôt, ce sera l’été. Pour aider vos enfants à patienter, voici quelques idées de sorties pour s’amuser.

Fouki à la fête foraine

Une ambiance de fête foraine s’installera dans la rue Jeannotte, à Vaudreuil-Dorion, pour la 18e édition du Festival de cirque, qui se tiendra du 21 au 23 juin. Acrobates et clowns ne seront pas les seuls au rendez-vous. En plus des spectacles de cirque et des manèges, le festival propose une belle programmation musicale gratuite. Le rappeur Fouki et l’énergique Boogie Wonder Band feront notamment danser la foule.

À Vaudreuil-Dorion, du 21 au 23 juin

Consultez le site du festival

Les beaux cerfs-volants

PHOTO AUDREY LEBRASSEUR, FOURNIE PAR LA TOHU Le cerf-volant sera à l’honneur au parc Frédéric-Back.

De belles touches de couleur agrémenteront le ciel du parc Frédéric-Back au début du mois alors qu’aura lieu le festival Grain de ciel. Des cerfs-volistes chevronnés en provenance du Canada, des États-Unis, de la Suisse et de l’Autriche épateront le public avec leurs engins volants. Jeunes et moins jeunes sont invités à se joindre à eux avec leur propre cerf-volant ou avec l’un de ceux prêtés par la TOHU. Ateliers de fabrication de cerfs-volants, expositions, théâtre jeunesse et bricolages font aussi partie de la programmation gratuite.

À la TOHU, du 5 au 9 juin

Consultez le site de la TOHU

Place à la culture autochtone

PHOTO FRÉDÉRIC MATTE, ARCHIVES LE SOLEIL Le festival Kwe !, en 2022

Petits et grands auront la chance d’en apprendre plus sur la culture, l’art et le savoir-faire autochtones lors du festival Kwe !, qui se tiendra du 14 au 16 juin, à Québec. Sur la place Jean-Béliveau, de multiples activités gratuites seront proposées : contes et légendes, tambours et danses de pow-wow, ateliers de langue wendat, jeux inuits, conférences… Projections de films et concerts animeront également les soirées.

À la place Jean-Béliveau, à Québec, du 14 au 16 juin

Consultez le site du festival

À bicyclette

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le Tour la nuit, en 2019

À vos montures ! En famille, joignez-vous aux milliers de cyclistes qui prendront d’assaut les rues de Montréal (et des environs) dans le cadre du festival Go vélo Montréal. Comme par les années passées, différents parcours sont proposés. Le Tour la nuit, balade nocturne festive de 24 kilomètres, aura lieu le 31 mai. Le Tour de l’île, et son choix d’itinéraires allant de 28 à 96 kilomètres, se tiendra pour sa part le 2 juin. Le Défi métropolitain, qui attend les cyclistes dans la région de Lanaudière pour cette édition 2024, lancera les festivités le 26 mai.

À Montréal et dans la région de Lanaudière, du 26 mai au 2 juin

Consultez le site du festival

Au feu, les pompiers !

PHOTO SOPHIE POLIQUIN, FOURNIE PAR LA VILLE DE LAVAL La Grande Fête des pompiers de Laval

Votre enfant rêve d’un jour combattre les flammes ? La Grande Fête des pompiers de Laval est l’évènement idéal pour lui. Près de 200 pompiers et inspecteurs en prévention des incendies seront sur place pour faire découvrir au public leur univers. Comment se déroule un sauvetage sur un toit ? De quelle façon éteignent-ils un feu de véhicule ? Des pompiers en feront la démonstration. Spectacles musicaux, défilé de camions et activités de sensibilisation auront aussi lieu lors de cette 16e édition.

Au collège Montmorency, à Laval, les 1er et 2 juin

Consultez la page de l’évènement

Du théâtre pour la fin des classes

PHOTO ADRIEN TARET, FOURNIE PAR LES SŒURS KIF-KIF Le duo des sœurs Kif-Kif

La ruelle VLOC, près de l’avenue Outremont, à Montréal, se transformera en salle de spectacle le temps d’une représentation gratuite. Le duo des sœurs Kif-Kif y jouera sa pièce de théâtre clownesque Département des retours, le jeudi 20 juin, à 19 h. Dans celle-ci, deux jumelles s’amusent avec la marchandise dysfonctionnelle retournée en magasin. Une belle façon de célébrer la fin des classes et, pour les écoliers, de commencer les vacances d’été.

Dans la ruelle VLOC, près du 713, avenue Outremont, le 20 juin, à 19 h

Consultez la page de l’arrondissement d’Outremont