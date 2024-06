Parce qu’il n’est jamais trop tard pour bien rire, Mimi Levert, 66 ans, et Marthe Leclerc, 73 ans, présentent leur premier spectacle durant le Minifest, un festival d’humour de la relève

Nous sommes le 15 mai 2023, durant le Gong Show, le populaire concours d’étonnants talents amateurs du Bordel Comédie Club. Marthe Leclerc vient de terminer un numéro pas pire grivois, au cours duquel elle aura notamment prononcé les mots « gang bang », une source de rires assurée pour une femme qu’on imagine davantage dans un voyage de groupe que dans une partie de jambes en l’air à plusieurs.

Et le juge invité ce soir-là, le comédien Stéphan Allard, de s’exclamer : « Invite-moi à souper ! J’ai tellement des tantes plates qui racontent toujours les mêmes histoires. »

« Tu vas avoir du fun avec moi », lui répond Marthe, tout le contraire d’une matante plate. « Je fais bien à manger aussi. Je fais du bon sucre à la crème. »

Mais il n’était pas question pour Marthe de ne passer ses vieux jours qu’à mitonner du sucre à la crème. En 2016, elle s’est inscrite aux cours du soir de l’École nationale de l’humour comme d’autres se mettent au backgammon. « J’avais pris ma retraite et je voulais écrire. Je me suis dit : “Écrire de l’humour, ça doit être facile.” » Elle sourcille. « Mais ce n’est pas si facile que ça, oh que non ! »

« Je ne veux pas te voler de punch, mais j’étais la plus vieille de ma classe », lance à 73 ans celle qui a travaillé comme répartitrice chez Urgences-santé et qui a été propriétaire d’une friperie sur le Plateau. Même si elle n’avait aucune ambition de monter sur scène, elle n’aura pas su résister à l’effet de groupe. « Je me suis dit : “Tout le monde le fait. Si je ne l’essaie pas, je vais le regretter.” »

Mimi Levert, elle, se voit depuis longtemps au haut de l’affiche. Elle a le début de la trentaine lorsqu’elle s’envole pour Paris, où elle s’inscrit dans une école de théâtre. « C’était une mauvaise décision », dit-elle à 66 ans, parce que je n’étais pas la fille que je suis maintenant. Quand j’étais jeune, je m’excusais de respirer. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’humoriste Mimi Levert

Ce qui n’est plus du tout le cas de celle qui s’est fait connaître sur le web comme éducatrice canine (sous le nom Mimi-Griotte) et qui a présenté son premier numéro comique en juillet dernier. Le 20 juin, à l’occasion du Minifest, le festival fédérant toutes les marges de l’humour montréalais, elle partagera avec Marthe Leclerc l’affiche de L’âge de la dérision, leur premier spectacle commun.

Son ultime objectif ? Rien de moins qu’un one-woman-show. Et un Olivier aussi, tiens. « J’aimerais devenir la plus vieille Découverte de l’année. Et avant que j’entre dans un CHSLD, si possible. »

Quelle belle folie

Toutes les fois qu’elles descendent de scène, c’est immanquable, Marthe Leclerc et Mimi Levert se font dire qu’elles sont inspirantes. « T’as donc ben du courage », s’exclame Marthe, les mains de chaque côté du visage, en exagérant la pâmoison.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’humoriste Marthe Leclerc

« Mais moi, je n’appelle pas ça du courage », corrige-t-elle. « C’est juste que je suis folle. Et que je n’aime pas les affaires de vieux. Non, je n’irai pas au club de l’âge d’or jouer au bingo et aux poches, sinon, je vais faire une dépression. »

Ceux qui me disent que j’ai du courage, c’est souvent du monde de mon âge qui aimerait ça sortir de sa zone de confort, mais qui n’ose jamais. Arrêtez de me dire que je suis inspirante et faites de quoi ! Si vous ne faites rien, c’est sûr que rien ne va vous arriver ! Marthe Leclerc, humoriste

Est-ce donc à dire qu’elles aiment vieillir ? « J’aime ça, oui, parce que je fais ce qui me tente, répond Marthe. Je me crisse de toutte. Et je reste active, même si je ne fais pas de jogging et que je ne monte pas de montagnes. » Elle ajoute, l’œil taquin : « Mais j’ai déjà fait un marathon d’open mics, par exemple. »

Embrasser ses rêves

Bien qu’elles soient généralement bien accueillies par les autres humoristes avec qui elles participent à des micros ouverts, ces deux recrues d’expérience ne puisent évidemment pas dans le même sac à sujets.

« Les jeunes font beaucoup de jokes de dating ou de couples, de jokes sur leur mère et leur père », observe Marthe, dont le comique préféré est le maître de l’absurde Jean-Michel Martel, de 40 ans son cadet, « mais moi, ma mère et mon père, ça fait longtemps qu’ils sont morts ! Et puis les jeunes parlent de leurs enfants. C’est épouvantable, avoir des enfants, à les entendre parler. Mais j’en ai eu des enfants, moi, et je ne suis pas morte ! »

Mimi tente d’insuffler un peu de sérieux à notre conversation. « On a des histoires de vie incroyables, c’est la bonne matière pour des numéros d’humour », souligne-t-elle, ce qui n’est effectivement pas toujours le cas de tous les vingtenaires qui s’emparent du micro avant même que leur nombril ait séché.

Un conseil pour les jeunes ? Marthe ne se fait pas prier. « Il faut oser, tout le temps. Vous avez la santé, vous êtes beaux, vous avez toutte. N’attendez pas après les autres. Vous êtes capables de vous sortir de votre marde vous-mêmes. »

Mimi reprend sur un ton plus grave : « Moi, je dirais qu’il faut oser embrasser ses rêves. Peu importe l’âge qu’on a. »

L’âge de la dérision, le 20 juin, à 19 h 30, au Bistro Le Ste-Cath

