Le « roi des ondes » a tiré sa révérence vendredi matin. Après 34 ans à la barre d’une matinale, dont 20 au 98,5, Paul Arcand, l’animateur le plus écouté au pays, a envie d’aller vers d’autres cieux. Notre chroniqueur a vécu de l’intérieur ce moment historique. Voici un compte rendu, de minute en minute, comme si vous y étiez.

Avant d’aller en ondes

04:06

Dans un immense corridor du 800, rue De La Gauchetière Ouest, là où se trouvent les studios de Cogeco, dont ceux du 98,5, Paul Arcand se pointe à l’horizon. Il tente d’afficher un air détendu, mais on sent une certaine fébrilité. Outre mon collègue Patrick Sanfaçon et moi, une équipe de tournage le suit afin d’immortaliser le moment. « Je me sens comme un chef politique », nous lance-t-il en riant.

04:12

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Paul Arcand dans le studio où il enregistrait habituellement son émission

Il nous entraîne dans le studio où, normalement, il présente son émission Puisqu’il faut se lever. Mais pour cette grande dernière, ça se passe dans une grande salle spécialement aménagée pour accueillir de nombreux invités. « D’habitude, je me lève à 2 h 45 et après une douche et un café, je lis les courriels et les textos. Je lis aussi La Presse+, car elle est déjà disponible. Je me rends ensuite à la station et je lis les autres journaux de 4 h à 5 h 30. Mais ce matin, je ne sais rien de la feuille de route. »

04:22

Paul Arcand fait une tournée pour saluer ses collègues. En deux secondes et quart, les rires fusent de toutes parts avec Alain Crête, chroniqueur aux Sports et fidèle allié. Puis il va vers Catherine Brisson, la chroniqueuse culturelle. « T’as vu, je suis tout en noir aujourd’hui, dit-elle en souriant. Je suis en deuil. »

04:40

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Paul Arcand s’entretenant avec la productrice Jessyka Dumulong

Paul Arcand s’enferme seul dans un studio. Jessyka Dumulong, productrice au contenu de l’émission, le rejoint et lui glisse quelques mots. « Paul aime contrôler les choses, dit Alain Crête. Il doit tellement détester ça en ce moment. »

04:45

L’animateur pénètre dans la salle transformée en studio géant. L’équipe technique de même que le réalisateur Richard Marquis font des tests de micro. Derrière une grande table, les recherchistes, Lise Lapointe, Émilie Côté et Frédéric Muckle, sont déjà installés. La veille, ils se sont beaucoup texté, question de savoir si les autres allaient être capables de dormir.

05:03

Il règne une grande fébrilité dans la salle de plus en plus remplie par des collègues. Paul Arcand les observe. Son regard est triste. Il se lève pour aller saluer ses deux fils qui sont présents, Jean-Philippe et Guillaume.

05:21

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La chroniqueuse Catherine Brisson et Alain Crête, qui a endossé le rôle d’animateur pour l’ultime émission

Toute l’équipe de Puisqu’il faut se lever est en place. Paul Arcand est encadré par Bénédicte Lebel, Marc Brière, Frédéric Labelle, Catherine Brisson, Esther Morin et Alain Crête. Ces deux derniers (de même que Lise Lapointe) quittent le 98,5 en même temps que l’animateur.

05:26

Malgré la présence d’une cinquantaine de personnes, le ton baisse. On se prépare à entrer en ondes. Paul Arcand blague avec ses collègues. Il n’y a pas de doute, un lien très fort unit cette équipe.

05:30

Le réalisateur envoie l’indicatif de l’émission. Alain Crête est l’animateur de cette ultime émission. Paul Arcand doit accepter de se laisser guider. « Je ne sais pas quoi faire depuis tantôt, dit-il. Je tourne en rond. » Puis il lance : « Je voudrais demander au Service des incendies de Montréal de nous laisser terminer l’émission. » Tout le monde éclate de rire. Le ton est donné. Cet au revoir sera aussi drôle qu’émouvant.

Allez, on plonge !

05:41

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Paul Arcand au côté du chroniqueur Frédéric Labelle

Après un premier témoignage de Luc Dionne, on présente une parodie de la chanson La journée du chèque de Plume Latraverse qui devient La journée de la retraite. Roland Barbier, directeur du Centre communautaire d’Hochelaga, vient dire sa fierté d’avoir Paul Arcand comme ambassadeur de l’organisme Opération sous zéro, qui vise à offrir des manteaux d’hiver aux enfants défavorisés.

06:01

Esther Morin fait une revue de presse qui permet de découvrir les grands évènements que Paul Arcand a vécus comme animateur et journaliste. La crise d’Oka, la crise du verglas, les attentats du 11-Septembre, la pandémie de COVID-19 et, le drame qui l’a le plus marqué, celui de Polytechnique. « Mon fils Guillaume est né durant cette période. Je me souviens qu’à Sainte-Justine, ils avaient enlevé les couvertures de bébé pour qu’on ne sache pas qui étaient les garçons et qui étaient les filles. Il y avait des gardiens de sécurité partout. »

06:28

Après les témoignages de Richard Châteauvert et de Fabrice de Pierrebourg, Catherine Brisson présente un palmarès de chansons que Paul Arcand affectionne particulièrement. Son choix est éclectique. On découvre qu’il a trouvé Émile Proulx-Cloutier « intense » au début et qu’il est maintenant un admirateur.

06:41

C’est l’heure de la fameuse énigme. L’équipe a la bonne idée de demander à Laurent Laforêt, un auditeur, grand champion de cette épreuve, de lire deux énigmes. Paul Arcand offre une piètre performance pour le plus grand plaisir de ses collègues.

06:50

Élisabeth Crête et Frédéric Labelle reviennent sur quelques-unes de leurs chroniques portant sur les médias sociaux. Frédéric Labelle raconte qu’à ses débuts avec Paul Arcand, il était tellement nerveux qu’il ne mangeait que de la soupe et des biscuits soda. Puis un jour, l’animateur l’a appelé Fred. Un énorme poids s’est retiré des épaules du jeune chroniqueur.

07:01

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Une centaine de personnes ont assisté à l’enregistrement de la dernière émission.

La salle est maintenant presque pleine. Une centaine de personnes s’y entassent. J’aperçois Patrick Lagacé, Pierre-Yves McSween, Jocelyne Cazin, Bernard Drainville, Mario Cecchini, Caroline Proulx, Louis Lacroix et Jonathan Trudeau. On fait entendre un témoignage de Claire Samson. « Prenez bien soin de votre conjointe. Elle est très gentille et elle est de toute évidence très patiente. » Ces mots font sourire Annick Mongeau, assise dans la salle.

07:33

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Paul Arcand au côté de Marie-Anne Lapierre et de Bernard Drainville

Un segment est consacré à ceux qui ont la difficile tâche de présenter la chronique politique au quotidien devant Paul Arcand. À tout seigneur tout honneur, on commence par un montage des expressions colorées de Jean Lapierre. « Je pense à lui tous les jours », dit Paul Arcand. Marie-Anne, la fille de l’ex-chroniqueur et politicien, assure sa présence. On entend aussi les plus récents, Louis Lacroix, Jonathan Trudeau et Bernard Drainville. Ce dernier dit à Arcand que, pour souligner le rôle qu’il a joué dans la francisation des nouveaux arrivants, il pourrait lui confier une classe, peut-être même une école. « Je sais, tu prends n’importe qui », lui réplique tout de go Arcand, causant l’hilarité générale dans la salle.

07:43

Après un témoignage de Céline Dion, qui suscite beaucoup de réactions, on accueille Pierre-Yves McSween. Le chroniqueur aux finances s’amuse au jeu de la numérologie avec Arcand. Raynald Brière, le patron qui a recruté Arcand il y a une trentaine d’années au temps de CJMS, puis de CKAC, rappelle que le « roi des ondes » n’était pas très bon au début. Mais qu’à force de travail et de persévérance, il s’est emparé de la couronne.

07:50

Patrick Masbourian, l’animateur de Tout un matin, sur Ici Première, y va d’un témoignage hilarant. « Savez-vous combien ça fait d’années que les animateurs du matin de Radio-Canada espèrent ce jour ? Merci du fond du cœur ! »

07:51

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La chroniqueuse Catherine Brisson essuyant une larme

Paul Arcand prend la parole pour s’adresser aux auditeurs. « C’est un moment que j’appréhende un peu… C’est trop, trop de gentillesse et même un peu trop d’affection. Quand j’entends les réactions à la Chambre des communes ou à l’Assemblée nationale, j’ai l’impression que je suis décédé. […] Vous avez réussi à briser ma carapace, à m’ébranler pas mal dans les dernières semaines. J’essaye de faire croire que je suis au-dessus de tout cela, mais je ne le suis pas. […] Dans la voiture, vous m’avez imposé à vos enfants qui à leur tour m’imposent à leurs enfants. Écouter Paul Arcand à six ans, c’est un cas de DPJ ! » Pendant les 18 minutes de cette allocution, les gens présents boivent littéralement ses paroles. Il rend hommage à chacun de ses collègues du matin. Tous ont les yeux pleins d’eau.

L’inévitable fin

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Paul Arcand et le réalisateur Richard Marquis, qui pleure d’émotion après la fin de l’enregistrement

08:10

Il reste deux heures avant la véritable fin. Peu porté sur les confessions personnelles, Paul Arcand raconte deux souvenirs cocasses au sujet de ses fils. Un jour, Jean-Philippe lui dit qu’il doit faire un devoir sur une personnalité des médias qu’il admire. « Peux-tu m’aider ? », lui demande le garçon. « Bien sûr », répond fièrement Paul Arcand. « Peux-tu me mettre en contact avec Ron Fournier ? », ajoute son fils. Il relate aussi la fois où Guillaume s’est fait demander pas son professeur si Paul Arcand était son père. La réponse du garçon ? « Non, c’est Denys Arcand ! ».

08:16

Les commissaires actuels et les anciens se retrouvent tous autour de la même table : Nathalie Normandeau, Luc Ferrandez, Patrick Lagaçé, Pierre Curzi et Mario Dumont. Il ne manque que Marie-France Bazzo. Le secret de ces tandems de feu ? « Qu’ils soient un antidote à la polarisation actuelle », tranche Pierre Curzi.

08:32

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Ricardo offrant l’immense gâteau à Paul Arcand

Pendant la pause publicitaire, Ricardo offre à Paul Arcand un immense gâteau que sa fille Jeanne a préparé. Le résultat a la forme d’un clown. Or, s’il y a une chose que l’animateur déteste, ce sont bien les clowns. Il éclate de rire en recevant ce présent.

08:37

Place aux sports avec Réjean Tremblay, Dany Dubé, Martin McGuire et, bien sûr, Alain Crête. C’est l’occasion pour Arcand de rendre hommage à son idole, Guy Lafleur.

08:53

Étonnamment, le moment consacré aux faits divers est très drôle, notamment grâce à la présence de l’incomparable Claude Poirier. Il raconte qu’il est venu à la rescousse de Paul Arcand lorsque ce dernier a fait ses débuts à la radio. Un homme, armé d’un revolver, avait exigé d’Arcand de rencontrer le chroniqueur judiciaire. « Je lui ai reparlé récemment, a dit Claude Poirier à Paul Arcand. Il est ressorti ! »

09:10

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La chroniqueuse Monic Néron

Arcand se retrouve entouré uniquement de femmes : Émilie Perreault, Élisabeth Crête, Catherine Brisson, Monic Néron, Bénédicte Lebel et Esther Morin. Monic Néron souligne à grands traits que Paul Arcand a été le premier à faire de la place aux femmes avant bien d’autres. Le regard humide, pour la première fois de l’émission, l’animateur affiche une émotion.

09:26

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Paul Arcand au côté de l’humoriste Fabien Cloutier

L’équipe régulière de Paul Arcand se réinstalle autour de lui sur la scène. On entend le témoignage de Philippe-Audrey Larue-Saint-Jacques. « Vous ne savez pas à quel point ça fait du bien de se dire : Paul, y’é en tabarnak ! » Fabien Cloutier enchaîne ensuite avec un numéro à se rouler par terre. « Une nouvelle ère s’annonce ! Celle des matins où le pourtour se prélassera dans des boxers lousses, une ère où tu passeras la matinée évaché et que ça sera au tour de Lagaçé d’avoir les yeux pochés. »

09:49

Après un témoignage d’Yvon Deschamps qui surprend Paul Arcand, celui-ci s’adresse aux auditeurs pour la seconde fois de l’émission. La voix se brise par moment. Il se tourne d’abord vers son successeur, Patrick Lagaçé. « Sois toi-même ! Écoute pas tous les commentaires, ne va pas sur les réseaux sociaux, prends une pause et fais ce que tu as envie de faire. »

Puis, Paul Arcand insiste sur l’importance du droit de s’indigner. « Il ne faut jamais perdre ce droit. Et tant que je vais être capable, tant que je vais avoir l’énergie pour le faire, je vais continuer de m’indigner. Il y a des choses qui méritent qu’on lève le bras et qu’on dise que ça suffit. J’ai besoin de vous pour continuer. » Là-dessus, Paul Arcand est bruyamment ovationné pendant de longues minutes. Il porte son verre de bulles vers les gens. On sait que c’est vraiment la fin.

On se console en se disant qu’on le retrouvera cet automne sur d’autres tribunes, notamment le média numérique que vous tenez entre les mains. L’indignation a encore de beaux jours devant elle, soyez rassurés.

Paul Arcand se joindra aux collaborateurs de La Presse cet automne où il signera une chronique chaque samedi. Il animera aussi une balado où il abordera les sujets de l’actualité qui retiennent son attention.