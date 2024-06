Lou-Adriane Cassidy lors du premier spectacle de Le Roy, la Rose et le Lou[p] il y a deux ans aux Francos.

Le prix Félix-Leclerc de la chanson a été remis samedi soir à Lou-Adriane Cassidy, au terme d’une représentation survoltée du spectacle Le Roy, la Rose et le Lou[p] dans le cadre des Francos de Montréal.

L’autrice-compositrice-interprète a eu une surprise totale lorsque ses deux complices sur scène, Thierry Larose et Ariane Roy, lui en ont fait l’annonce, juste avant qu’ils entament leur chanson-thème en fin de spectacle. « Je ne trouve pas les mots », a-t-elle dit, visiblement très remuée aussi par ce premier MTelus plein à craquer qui a soulevé la foule.

Depuis 1996, le prix Félix-Leclerc vise à « stimuler la création » chez de jeunes auteurs-compositeurs-interprètes. Des artistes comme Klô Pelgag, Karim Ouellet, Hubert Lenoir et Mara Tremblay l’ont reçu au cours des années.

Lou-Adriane Cassidy succède à… Ariane Roy, qui a reçu le prix en 2023, et à Thierry Larose, qui l’a eu en 2022 ! C’est ce qu’on peut appeler un tour du chapeau pour le trio qui, depuis son premier spectacle sur une scène extérieure des Francos il y a deux ans jusqu’à celui, épique, de samedi soir, est en train d’écrire une page de l’histoire musicale du Québec. Et si, comme l’a dit Thierry Larose en fin de soirée, ils ont créé quelque chose de plus grand qu’eux, ce troisième prix en trois ans témoigne aussi de la profondeur de leurs talents individuels.

Il ne reste que quelques spectacles présentés en festival pour Le Roy, la Rose et le Lou[p], qui viennent de sortir un album enregistré en public. Leur tournée se terminera à la fin de l’été.