Parmi les livres pour enfants ou adolescents parus récemment, voici six titres qui ont retenu notre attention.

Pour les petits : qui sont-ils ?

À peine sortis de leur coquille, trois beaux bébés animaux tombent dans une piscine de barbe à papa. Recouverts de cette délicieuse substance sucrée, ils sont impossibles à identifier. Eux-mêmes se demandent qui ils sont. Des crocodiles ? Des oiseaux ? D’adorables cochonnets ? Une histoire divertissante à la finale aussi drôle que surprenante.

Trois beaux bébés Texte de Céline Claire, illustrations d’Anouk Ricard Éditions Comme des géants Dès 3 ans

Pour les enfants du primaire : jeune original

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Croki. Texte et illustrations de Jacques Goldstyn.

Dans sa « ville parfaite, où chaque chose [est] à sa place et où chaque place [a] sa chose », Croki détonne. Contrairement aux autres enfants, structurés et obéissants, le garçon est brouillon – les dessins de Jacques Goldstyn évoquent d’ailleurs à merveille son « petit air griffonné ». Au fil des pages de cet album, on voit grandir et s’épanouir cet enfant bien différent à l’imagination débordante. Une belle illustration de l’apport des artistes à la société.

Croki Texte et illustrations de Jacques Goldstyn Éditions La Pastèque Dès 6 ans

Pour les enfants du primaire : un dernier au revoir

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Déménager au ciel, de Mélodie Bujold-Henri et de Jean-Guy Forget

« Jamais on ne m’avait dit que même les poissons pouvaient se noyer », confie le jeune narrateur au début de ce recueil de poésie qui se lit comme un roman. Et pourtant, c’est arrivé : son cousin, « un nageur-né », a été emporté par le courant. En ce jour de funérailles, on suit les pensées de ce garçon endeuillé à travers un texte des plus touchants.

Déménager au ciel Mélodie Bujold-Henri et de Jean-Guy Forget Éditions La courte échelle Dès 11 ans

Pour les adolescents : amitié improbable

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait d’Une bulle en dehors du temps, de Stéfani Meunier

L’anxieuse Océane est une première de classe mal dans sa peau. L’impulsif Roch habite dans un centre jeunesse. Pour s’évader, il consomme des drogues et de l’alcool. Même si rien ne semble les unir, une amitié se tisse entre eux. Dans leur bulle, sur le bord d’un ruisseau en forêt, les deux narrateurs du roman laissent tomber leur carapace et discutent de leur vie, de leurs souvenirs et de leurs aspirations. Un livre qui met des mots sur une foule de questionnements qu’on peut avoir à l’adolescence, période où l’on cherche souvent sa place.

Une bulle en dehors du temps Stéfani Meunier Éditions Leméac Jeunesse Dès 12 ans

Bande dessinée : le superpouvoir du hanneton

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait d’Anatole le hanneton ne mord pas ! Texte et illustrations d’Ashley Spires, traduction de Benoit Laflamme.

Certains insectes ont des superpouvoirs. La fourmi, par exemple, est si forte qu’elle peut soulever jusqu’à 50 fois son poids. Impressionné par les capacités de ses compatriotes à six pattes, Anatole, un hanneton rayé, est bien déterminé à trouver quelle habileté le rend unique. À travers sa quête, on découvre dans cette bande dessinée truffée d’humour les caractéristiques surprenantes de bon nombre d’insectes. Une lecture parfaite pour les petits entomologistes en devenir.

Anatole le hanneton ne mord pas ! Texte et illustrations d’Ashley Spires, traduction de Benoit Laflamme Éditions Bayard Dès 5 ans

Documentaire : retour dans le passé

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Civilisations – Histoires de constructions et monuments incroyables. Texte d’Evelyne Ferron, illustrations de Jordanne Maynard.

En combien de temps a été construite la pyramide de Khéops ? Pourquoi le Taj Mahal a-t-il été érigé ? De quelle couleur était la tour Eiffel à l’origine ? Voici quelques questions auxquelles les jeunes curieux trouveront réponse grâce à ce premier livre d’une nouvelle collection documentaire instructive et divertissante créée par l’historienne Evelyne Ferron et illustrée par Jordanne Maynard. Du cercle de pierres de Stonehenge aux logements d’Habitat 67 en passant par le château de Versailles, le duo présente plus d’une quinzaine de monuments époustouflants.