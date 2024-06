(New York) The Outsiders, une adaptation réaliste du roman classique pour jeunes adultes, est devenue dimanche l’essence même d’un initié de Broadway, remportant le Tony Award de la meilleure nouvelle comédie musicale lors d’une soirée où l’histoire du théâtre a été faite pour les femmes en tant que réalisatrices et scénaristes de musique de Broadway.

Mark Kennedy Associated Press

La comédie musicale, une adaptation du roman bien-aimé de S. E. Hinton, parle de gangs rivaux de nantis et de démunis dans l’Oklahoma des années 1960. Cette victoire signifie qu’Angelina Jolie, une productrice, a également décroché son premier Tony.

Stereophonic, la pièce sur un groupe de type Fleetwood Mac enregistrant un album au cours d’une année turbulente qui a changé sa vie, a remporté le prix de la meilleure nouvelle pièce. Elle a été écrite par David Adjmi, avec des chansons de Will Butler, ancien membre d’Arcade Fire.

« Arriver ici a été un voyage très difficile », a déclaré Adjmi, ajoutant que la pièce avait mis 11 ans à se manifester. « Nous devons financer les arts en Amérique. »

Deux invités spéciaux ont électrisé la foule : Jay-Z et Hillary Rodham Clinton. Cette dernière, productrice de Suffs, présentait le spectacle.

« Je suis monté sur de nombreuses scènes, mais celle-ci est très spéciale », a confié la politicienne. « Je sais un peu à quel point il est difficile d’apporter des changements. »

Lors de la première présentation musicale, Alicia Keys est apparue au piano alors que les acteurs de sa comédie musicale semi-autobiographique, Hell’s Kitchen, présentaient un medley de chansons.

Plus tard, la nouvelle venue Maleah Joi Moon a remporté le prix de la meilleure actrice principale pour Hell’s Kitchen, écartant ainsi un défi lancé par la vétérane Kelli O’Hara.

Danya Taymor – dont la tante est Julie Taymor, la première femme à remporter un Tony Award pour la réalisation d’une comédie musicale – est devenue la 11e femme à remporter ce prix, pour The Outsiders.

Ensuite, Shaina Taub, la deuxième femme de l’histoire de Broadway à écrire, composer et jouer dans une comédie musicale de Broadway, a remporté le prix de la meilleure musique. Taub, la force derrière Suffs, avait déjà remporté le prix du meilleur livret, plus tôt dans la nuit. Sa comédie musicale raconte les dernières années héroïques de la lutte pour permettre aux femmes de voter, menant à l’adoption du 19e amendement.

« Si l’histoire de Suffs vous inspire, assurez-vous que vous et tous ceux que vous connaissez êtes inscrits pour voter et votez, votez, votez ! » s’est-elle exclamée.

L’animatrice Ariana DeBose a lancé la cérémonie depuis le Lincoln Center avec un numéro original et acrobatique, suivi par Jeremy Strong remportant le premier grand prix de la soirée, celui du meilleur acteur principal dans une pièce de théâtre. Strong, la vedette de Succession, a décroché son premier Tony pour son travail dans la reprise de la pièce politique de Henrik Ibsen de 1882, Un ennemi du peuple.

Kara Young, la première interprète noire à être nommée pour un Tony trois années consécutives, a remporté cette fois le prix de la meilleure actrice dans une pièce de théâtre pour Purlie Victorious, l’histoire du plan d’un prédicateur noir pour récupérer son héritage et reconquérir son héritage et récupérer son église, accaparée par un propriétaire de plantation.

Un premier Tony pour Daniel Radcliffe

La vedette de Harry Potter Daniel Radcliffe a cimenté son pivot de carrière sur scène en remportant le Tony du meilleur acteur secondaire dans une comédie musicale, son premier trophée en cinq spectacles à Broadway. Il a gagné pour la reprise de Merrily We Roll Along, de Stephen Sondheim-George Furth, qui remonte dans le temps.

« C’est l’une des meilleures expériences de ma vie », s’est enthousiasmé Radcliffe.

La comédie musicale a également été nommée meilleure reprise musicale et a valu à Jonathan Groff son premier Tony, pour acteur principal dans une comédie musicale.

La vedette de Appropriate Sarah Paulson a ajouté le Tony de la meilleure actrice principale dans une pièce de théâtre à ses prix Emmy, SAG et Golden Globes.

DeBose, animatrice à trois reprises, a co-chorégraphié le numéro d’ouverture, sur la chanson originale This Party’s for You, qui avait une ambiance disco avec des éléments hip-hop et de multiples portés acrobatiques. La chanson était un encouragement pour ceux qui se sacrifient pour leur art et s’en prenait gentiment aux autres types de divertissement : « Vous apprendrez que le cinéma et la télévision peuvent vous rendre riche et vous rendre célèbre. Mais le théâtre vous rendra meilleur. »