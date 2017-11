Maintenant, le travail difficile commence

Paul Journet

Éditorialiste La Presse La Presse Suivre @PaulJournet

Le chiffre est spectaculaire : 40 milliards de dollars, échelonnés sur une décennie, pour la toute première Stratégie fédérale sur le logement. Mais quand on examine de plus près, on réalise que le plus difficile reste à faire pour aider les gens à faible revenu ou en situation d'itinérance. Car on ignore précisément quand et comment l'argent sera dépensé.