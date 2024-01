L’énorme casse-tête du CF Montréal

Pendant l’hiver 2023, le CF Montréal s’est entraîné 51 fois sur la nouvelle pelouse nec plus plus plus plus plus plus plus ultra du Stade olympique. Cette année ? Ce sera impossible. Le Parc olympique a annulé les locations du club sans préavis, le mois dernier, pour procéder à des travaux. Conséquence : le CFM passera l’écrasante majorité des 90 prochains jours sur la route, aux États-Unis.