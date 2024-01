(Boston) La nouvelle du retour de Patrick Roy dans la LNH s’est rapidement rendue jusque dans le vestiaire du Canadien à Boston, en fin de journée samedi.

Mike Matheson a appris ce retour de Roy chez les Islanders en arrivant à l’aréna.

« J’ai vu ça en arrivant ici, et c’est sûr qu’il a eu beaucoup de succès quand il était entraîneur au Colorado, a-t-il noté. On verra ce que ça va donner pour lui maintenant avec les Islanders. On espère seulement qu’il n’aura pas trop de succès contre nous ! »

À ce sujet, les joueurs du Canadien étaient déjà bien au fait de la première visite de Roy au Centre Bell dans le cadre de ses nouvelles fonctions, jeudi soir, lors de la prochaine visite des Islanders.

« C’est sûr que c’est toujours spécial de voir une légende comme ça revenir dans la LNH, a expliqué David Savard. Il va apporter l’équipe à une autre étape, parce qu’il est un compétiteur, alors ça va être spécial de le voir derrière le banc des Islanders jeudi soir au Centre Bell. »

Samuel Montembeault, lui, a déjà hâte à cette visite du nouveau coach des Islanders au Centre Bell.

« J’ai longtemps porté le numéro 33 quand j’étais jeune, a expliqué le gardien du Canadien. La dernière Coupe Stanley à Montréal, c’est avec lui… Alors c’est le fun de voir qu’il est de retour, et ça va être un beau moment en plus. On joue contre eux jeudi, ce sera l’un de ses premiers matchs avec les Islanders, et ça va avoir lieu au Centre Bell. Je suis sûr que ça va être spécial. »