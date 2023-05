Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

La Presse

Petit creux : pain marocain batbout

Préparation : 50 minutes

Rendement : 10 pains batbout

Ingrédients

2 c. à thé de levure sèche active ou de levure sèche instantanée

1 c. à soupe de sucre

1 tasse d’eau tiède

1 tasse de lait tiède

1 tasse de farine de semoule de blé extrafine

3 tasses de farine blanche, séparées

1 1/2 c. à thé de sel

1 c. à soupe d’huile d’olive

Préparation

Dans un grand bol, mettre la levure, le sucre, l’eau et le lait. Mélanger le tout à l’aide d’un fouet ou d’une fourchette. Ajouter la farine de semoule et continuer de mélanger. Incorporer 1 tasse de farine blanche et remuer jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène et lisse.

Laisse reposer 10 minutes dans un endroit chaud, loin des courants d’air. La préparation devrait être mousseuse.

Ajouter la farine blanche restante, le sel et l’huile, puis pétrir à la main de 5 à 10 minutes, jusqu’à l’obtention d’une pâte souple et légèrement collante. Laisser reposer 10 minutes.

Sur un plan de travail fariné, façonner 10 boules de taille égale. À ce stade, vous pouvez emballer les boules dans une pellicule de plastique et les réfrigérer jusqu’à 48 heures.

Sur le plan de travail, parsemer un peu de semoule fine, puis, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie ou de la paume de votre main, aplatir chaque boule à une épaisseur d’environ 0,5 cm.

Placer les disques de pâte sur un torchon propre, les couvrir d’un autre torchon et laisser lever pendant 10 minutes.

Chauffer une poêle en fonte sur le feu (ou à feu moyen pour un barbecue à propane) et faire cuire le pain batbout en le déposant délicatement dans la poêle, à sec.

Cuire jusqu’à ce que de petites bulles apparaissent à la surface, puis retourner à l’aide d’une spatule ou des pinces afin de cuire l’autre côté. Retourner régulièrement ; la galette se gonflera et se remplira d’air. Répéter pour la cuisson des autres galettes.

Publié sur lapresse.ca le 22 mai 2021.

Vite fait bien fait : poulet shish-taouk des Filles Fattoush

PHOTO FOURNIE PAR KO ÉDITIONS Poulet shish-taouk des Filles Fattoush

Il est très satisfaisant d’enfin arriver à faire un bon sandwich shish-taouk à la maison. Bien sûr, il faut préparer son mélange d’épices (bien expliqué ici) et prendre le temps de faire mariner son poulet. Les petits efforts sont récompensés : c’est goûteux et tendre à souhait. On se réjouit aussi de pouvoir ajouter au mélange la fameuse sauce à l’ail (à base de blancs d’œufs) qu’on aime autant dans le sandwich que sur des petites patates. Ne reste plus qu’à s’entraîner à rouler ses pitas comme il faut !

Rendement : de 6 à 8 brochettes

Ingrédients pour les épices shish-taouk

1 c. à soupe de coriandre moulue

1 c. à soupe de poivre blanc

1/2 c. à soupe de gingembre moulu

1/4 de c. à thé de cannelle moulue

1/4 de c. à thé de cardamome moulue

1/4 de c. à thé d’ail en poudre

1/4 de c. à thé de piment d’Alep

1/4 de c. à thé de poivre noir

1/4 de c. à thé d’oignon en poudre

Ingrédients pour le poulet shish-taouk

4 gousses d’ail, hachées

125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature

60 ml (1/4 de tasse) de jus de citron

3 c. à soupe d’huile d’olive

1/2 c. à soupe d’épices à shish-taouk

1/2 c. à thé de sel

3 grosses poitrines de poulet (800 g), coupées en gros cubes de 2,5 cm (1 po)

Ingrédients pour la sauce à l’ail

3 gousses d’ail

500 ml (2 tasses) d’huile végétale

2 blancs d’œufs

Le jus de 1/2 citron

1/2 c. à thé de sel

1/2 c. à thé de vinaigre blanc

Préparation des épices à shish-taouk

Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients. Conserver dans un contenant hermétique dans un endroit frais et sec, à l’abri de la chaleur.

Préparation du poulet shish-taouk

Dans un bol, mélanger l’ail, le jus de citron, l’huile d’olive, les épices à shish-taouk et le sel. Ajouter les cubes de poulet, mélanger, couvrir et réfrigérer. Laisser le poulet mariner 5 ou 6 heures ou toute une nuit, puis enfiler les cubes de poulet sur des brochettes plates en métal.

Faire chauffer le barbecue. Huiler la grille.

Griller les brochettes 5 ou 6 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit et bien grillé.

Servir avec la sauce à l’ail.

Préparation de la sauce à l’ail

1. Au pied-mélangeur, broyer l’ail avec un peu d’huile végétale jusqu’à l’obtention d’une texture crémeuse. Réserver dans un bol.



2. Dans un autre bol, au pied-mélangeur, mélanger les blancs d’œufs en incorporant petit à petit le reste de l’huile végétale jusqu’à l’obtention d’une texture mousseuse. Ajouter le jus de citron, le sel et le vinaigre blanc, puis la crème d’ail, en mélangeant continuellement jusqu’à l’obtention d’une texture crémeuse et homogène. Réfrigérer.

Source : recette tirée du livre Filles Fattoush.

Publié sur lapresse.ca le 20 novembre 2021.

Appelez-moi chef ! : flétan rôti et chermoula à l’argousier

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Flétan rôti et chermoula à l’argousier

On est ici dans la haute voltige. Ce ne sont pas des recettes compliquées, mais certaines comportent de nombreux ingrédients et étapes. Voici un projet culinaire pour les cuistots maison qui aiment les défis !

Pour 4 personnes

Ingrédients pour la chermoula

1 c. à soupe de sel casher

1 c. à soupe de paprika

1 c. à soupe de paprika fumé

1 c. à soupe de cumin noir moulu

1/4 de c. à soupe de poivre noir

1 c. à soupe d’ail émincé

2 c. à soupe de persil haché

2 c. à soupe de coriandre hachée

1 c. à soupe de citron confit coupé en brunoise

1 c. à soupe de jus de citron frais

1 tasse d’huile d’olive

1 tasse d’eau

1/2 tasse de coulis de tomate (passata la plus épaisse)

1 1/2 tasse de jus d’argousier

Préparation de la chermoula

Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients.

Goûter et rectifier l’assaisonnement au besoin. Mettre de côté.

Ingrédients pour le flétan

4 filets de 180 g chacun de flétan frais, avec la peau

20 ml d’huile végétale (canola)

Sel

Préparation du flétan

Préchauffer le four à 400 °F.

À feu moyen, faire chauffer l’huile dans deux poêles antiadhésives.

Parsemer le flétan de sel et le placer dans la poêle côté peau (2 filets par poêle).

Après quelques minutes, quand la peau commence à être dorée, transférer les poêles au four pour environ 9 minutes (ou jusqu’à ce que le poisson soit ferme au toucher).

À la sortie du four, déposer le poisson, peau vers le bas, dans une assiette recouverte de papier absorbant.

Laisser le poisson reposer pendant 5 minutes avant de le transférer dans les assiettes de service, peau vers le haut.

Napper le poisson avec la chermoula et servir aussitôt.

Source : recette du chef David Pellizzari

Publié sur lapresse.ca le 8 août 2020.

Plaisir coupable : tartinade au chocolat maison

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Tartinade au chocolat maison

Cette recette de la nutritionniste de sport Evelyne Deblock, à base de dattes, est sans sucre ajouté, avec plus de fibres et de protéines, et ne contient que 3,8 g de sucre par portion de 19 g, soit environ une cuillère à soupe, comparativement à 11 g de sucre pour le Nutella.

Ingrédients

2 tasses de dattes séchées dénoyautées

3/4 de tasse de poudre de cacao

1 tasse de beurre d’amandes naturel et crémeux

2 c. à soupe de poudre de protéine végétale Vega Sport au chocolat. Ou encore de poudre de protéine Whey Isolate au chocolat (pour ajouter des protéines au produit, optionnel)

Eau

Préparation

Déposer les dattes dans une casserole et ajouter un peu d’eau. Porter à ébullition, puis faire mijoter jusqu’à ce que l’eau soit plus ou moins absorbée.

Transférer les dattes dans le contenant du robot culinaire et ajouter le cacao, le beurre d’amandes et les protéines.

Mixer jusqu’à consistance lisse et homogène. Ajouter un peu d’eau chaude au besoin pour obtenir la texture désirée.

Verser la préparation dans quatre pots Mason de 250 ml.

Peut se conserver de deux à trois semaines au réfrigérateur.

Publié sur lapresse.ca le 9 novembre 2017.

Santé ! : « entre Kebek et Istanbul »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE « Entre Kebek et Istanbul »



Claudia Doyon n’a pas pris une goutte d’alcool en janvier. Elle a profité de ce temps d’arrêt pour goûter les spiritueux non alcoolisés et elle est tombée sous le charme d’Alphonse produit par la distillerie des Appalaches. « Ses parfums de rose me rappellent les bonbons turcs », dit-elle. Elle propose un voyage vers Istanbul en réunissant les parfums exotiques du safran et du piment dans son cocktail sans alcool, en rappelant que tous ces ingrédients sont également produits au Québec.

Ingrédients

2,5 oz d’Alphonse, distillerie des Appalaches

1,5 oz de sirop miel et safran

1 oz de jus de citron

1 blanc d’œuf ou quelques gouttes d’émulsifiant

2 traits d’Amer Fleurs

1 pincée de fleur de sel

Poudre de piment fort pour décorer

Préparation

Préparer le sirop en portant à ébullition un quart de tasse de miel et une demi-tasse d’eau. Retirer du feu et ajouter quelques filaments de safran. Laisser infuser quelques heures, puis retirer les filaments à l’aide d’un tamis.

Une fois le sirop refroidi, réunir tous les ingrédients, sauf la poudre de piment, dans le shaker.

Agiter sans glace jusqu’à ce que la mousse se forme.

Ajouter de la glace dans le shaker et secouer de nouveau quelques secondes.

Filtrer dans une coupe et ajouter un trait de poudre de piment pour décorer.

Publié sur lapresse.ca le 31 janvier 2022.