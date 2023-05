La styliste culinaire Claud Marguerite Fortin nous le confirme : depuis environ deux ans, les sloches alcoolisées sont offertes dans de nombreux bars partout dans le monde. « La pandémie nous a donné une forte envie de renouer avec l’enfant en nous et d’avoir du fun », indique celle qui a récemment orchestré une campagne publicitaire de la SAQ mettant en vedette la sloche, justement.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le Touski de la Cabane d’à côté

Voici cinq établissements québécois qui proposent des sloches alcoolisées originales.

Cabane d’à côté

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Tomy Lalongé, Vincent Dion-Lavallée et Philippe Picard-Labelle, de la Cabane d’à côté

« En ce moment, on est en dégustation. Martin Picard va dans les SAQ pour les prêts-à-boire, les gins, tout ça. Moi aussi, je vais un peu partout. L’autre jour, j’étais au Tite Frette, et tout le monde repartait avec une bière à la sloche faite par la gang du Saint-Bock, raconte Vincent Dion-Lavallée, copropriétaire de la Cabane d’à côté. Alors, je me suis crinqué à la maison et j’ai fait des sloches avec du cidre, de la glace, du sirop d’érable, un peu de jus de citron mis dans un mélangeur, pour avoir la texture. C’est super frais et il n’y a pas beaucoup d’alcool. On va offrir ça au bar en plein milieu du verger. » Celui qui est aussi chef exécutif de l’endroit espère que les gens « s’accrochent les pieds » dans son Biergarten rustique. En plus des sloches au cidre, Vincent Dion-Lavallée en a développé à partir des prêts-à-boire et de la vodka épicée du groupe Au Pied de Cochon. « Nous avons aussi le cidre Touski à base de fruits. Je l’ai mélangé avec un peu de menthe, de la glace, nos sirops d’érable, un peu d’acidité. C’est malade ! »

3595, montée Robillard, Saint-Benoît, Mirabel

Candibar MTL

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Il est possible d’ajouter des bonbons à son cocktail.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Candibar dispose de machines à sloche de grande qualité.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Jonathan Domer et Carlos Morais, copropriétaires de Candibar MTL 1 /3





Candibar MTL est un pionnier des cocktails à la sloche au Québec. « C’était le concept dès l’ouverture, souligne Jonathan Domer, copropriétaire du bar peut-être le plus coloré de l’avenue du Mont-Royal. La Slush Puppie mélangée à de l’alcool est ce qu’on sert depuis 2010. C’est toujours notre concept phare, qui fait aussi partie de la décoration, avec nos grosses machines à sloche qui viennent des États-Unis. » Il précise que l’alcool est mélangé dans le verre afin de respecter la réglementation. « On offre aussi plusieurs formats, dont des cocktails à partager avec trois, quatre personnes, ajoute Jonathan Domer. Notre plus gros vendeur, qui s’appelle Taste the rainbow, est un cocktail avec des Skittles dans un grand verre avec beaucoup de bonbons. » L’endroit, qui se transforme en boîte de nuit le week-end, attire une clientèle variée. « Nous avons les 18-20 ans qui sont vraiment accros à la sloche puis les trentenaires et les quadragénaires pour qui c’est le retour en enfance qu’ils viennent chercher. »

1148, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Le Mal Nécessaire

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE « Notre espresso martini avec la machine à sloche est super bon ! C’est un peu comme l’Ice Capped (cappuccino glacé) de Tim Hortons, mais alcoolisé », explique le directeur général du Mal Nécessaire, Ewan Cowie.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Ewan Cowie, directeur général du Mal Nécessaire 1 /2



Depuis maintenant neuf ans, Le Mal Nécessaire propose certains des plus beaux et des plus extravagants cocktails en ville. L’innovation et la créativité sont les piliers de leur succès. Il y a trois ans, le bar s’est doté d’une machine à sloche. « Pour être honnête, la machine nous aide pendant le service, car 95 % de ce qu’on vend est des cocktails, et c’est beaucoup de travail pour les bartenders, explique le directeur général Ewan Cowie. On a toujours fait la plupart de nos drinks avec de la glace concassée, mais c’est cool de prendre des cocktails que les gens connaissent déjà et de les proposer en version sloche. L’été, ça fait du bien ! » Ewan Cowie souligne que la sélection de cocktails change généralement deux fois par mois. « L’espresso martini qu’on a en ce moment est très populaire. Je pense qu’on va le garder parce qu’il y a des gens qui reviennent pour ça. » L’an dernier, Le Mal Nécessaire avait sur sa carte une sloche au melon d’eau salée. Elle sera un peu différente cette saison. « On va la faire avec du miso au lieu de sel. Alors, ça va être assez funky, assure-t-il. C’est rafraîchissant, mais il y a un petit kick umami et salé. »

1106B, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ratafia

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Paloma Float est composé de tequila, de soda et sorbet au pamplemousse et de sirop d’orange sanguine.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Fire Peach contient du bourbon, du triple sec, du jus de pêche et un granité au thym.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Jared Tuck, copropriétaire de Ratafia 1 /3





Au bar à vin Ratafia, on a constaté l’engouement pour les cocktails à la sloche il y a quelque temps déjà. « Ça va faire quatre ans en juillet qu’on est ouvert puis, dès le début, on avait une grande sélection de trous normands de différentes saveurs. Puis on a décidé de pousser ça un peu plus loin avec différents cocktails à base de sloche », raconte Jared Tuck, copropriétaire des lieux avec Sandra Forcier. Le duo et son équipe travaillent sur le menu d’été, mais peuvent déjà dévoiler deux rafraîchissements qui se trouveront sur la carte. « On a le Paloma Float, qui est un twist sur le cocktail classique à base de tequila avec soda au pamplemousse. On fait une version avec un sirop d’orange sanguine et un sorbet au pamplemousse. Le drink évolue un peu à mesure que le sorbet fond, détaille Jared Tuck. Il y a aussi le Fire Peach avec du bourbon et un granité au thym. On met les branches de thym sur le top et on les flambe. On arrive à la table et tous les sens sont stimulés », promet-il.

6778, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Shack à slush

PHOTO FOURNIE PAR ANNA KIM FOURNIER Anna Kim Fournier, propriétaire du Shack à slush

Anna-Kim Fournier est propriétaire du Camping chalet Mer et Montagne à Madeleine-Centre, en Haute-Gaspésie. Sur le même terrain, elle a érigé Le Shack à guédilles puis Le Shack à slush, l’an dernier. « Je suis une passionnée de restauration, alors après deux ans à exploiter le camping, il me manquait mon feu. Donc, on a d’abord ouvert Le Shack à guédilles. Ensuite, comme je demeure sur le terrain de camping et que je ne peux pas bouger de chez nous de l’été, je me suis construit un bar », raconte en riant celle qui est native de la région. Situés sur la route 132, au bord du Saint-Laurent, les établissements colorés captent l’attention de nombreux touristes. « On a de la sloche pour enfants parce qu’on veut attirer les familles, bien entendu, mais celles pour adultes ont connu un grand succès l’été passé. » Ainsi, Anna-Kim et sa petite équipe préparent quelques nouveautés pour l’ouverture le 10 juin. « On va avoir de bons gins de la Gaspésie et la Distillerie des Marigots a concocté une recette juste pour nous de sloche à la limonade et au gin vieilli qui a des notes un peu plus boisées. »

99, route Principale, Madeleine-Centre, Gaspésie

Trois recettes de sloches pour adulte de Vincent Dion-Lavallée

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Cocktails à la sloche — le Touski, le Mononcle Épinette et le Matante rhubarbe

Sloche au cidre Touski

Touski, c’est un cidre estival de macération de fruits (camerises, argousiers, framboises, cassis, gadelles, griottes, prunes, poires sur une base de pommes du verger).

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le Touski, pour boire l’été !

Ingrédients



50 g de fraises

50 g de framboises

500 g de glace (1 L)

5 oz de vodka spécial piments PDC

1 branche de mélisse

1 branche de menthe

1 branche d’oseille (facultatif)

2 oz de jus de citron

3 oz de sirop d’érable

1 bouteille de Touski

Décoration pour le verre : 1 cuillère à soupe de sirop, citron, 1 cuillère à soupe de poudre de canneberge lyophilisée



PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les ingrédients pour réaliser le Touski

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Commencer avec la vodka et la glace.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Déposer les fruits et les herbes.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Tout réduire en purée avec un mélangeur.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Servir dans des verres décorés d’un contour de canneberge lyophilisée. 1 /5









Préparation

Dans un mélangeur, réduire en purée les fruits avec la glace, la vodka, le jus de citron, le sirop d’érable et les herbes. Servir dans les verres décorés d’un contour de canneberge lyophilisée. Ajouter la moitié du verre en cidre et garnir avec la sloche sur le dessus pour que les deux liquides se mélangent. Boire rapidement le sourire aux lèvres.

Sloche Matante

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La sloche Matante

Ingrédients

1 L de glace

1 prêt-à-boire Matante Rhubarbe (355 ml)

2 oz de gin Matante (facultatif)

2 oz de jus de citron

3 oz de sirop d’érable

2 branches de basilic

1/2 concombre libanais (facultatif, mais apporte beaucoup de fraîcheur)

2 oz de sirop de rhubarbe ou purée de rhubarbe

Feuilles de basilic pour la décoration

Préparation

Dans un mélangeur, réduire en purée la glace avec le prêt-à-boire et tous les autres ingrédients jusqu’à l’obtention d’une texture lisse de sloche. Servir dans un verre old fashioned garni d’une feuille de basilic.

Sloche Mononcle Épinette

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Cocktails à la sloche — le Mononcle Épinette

Ingrédients

1 L de glace

1 prêt-à-boire Mononcle Bière d’épinette (355 ml)

1 1/2 oz de jus de lime

1 1/2 oz de sirop d’érable

4 oz de gin Mononcle (facultatif)

1 branche de menthe

Préparation

Dans un mélangeur, réduire en purée la glace avec le prêt-à-boire et tous les autres ingrédients jusqu’à l’obtention d’une texture lisse de sloche. Servir dans un grand verre et boire à la paille.