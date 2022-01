Les boissons sans alcool connaissent un engouement jamais vu au Québec. C’est particulièrement le cas des spiritueux non alcoolisés qui sont, selon plusieurs créateurs de cocktails, incontournables pour élaborer des cocktails sans alcool de qualité. Trois professionnels nous livrent leurs secrets et des recettes pour tirer le meilleur de ces bouteilles sans alcool.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Le bar Le Royal, à Montréal, est désert en ce mois glacial de janvier. En raison des restrictions, l’établissement ne peut recevoir de clients. Mais il n’est pas vide : derrière le comptoir, le chef mixologue Manuel Ruiz se prépare à la réouverture en revoyant sa carte des cocktails avec et sans alcool.

« C’est devenu une nécessité d’avoir une carte de cocktails sans alcool, relève-t-il. Les gens veulent davantage de choix que la bière sans alcool et le cocktail est une superbe option. »

Mélange nécessaire

Max Coubès est aussi de cet avis. Ce créateur de cocktails (mixologue) a cessé de consommer de l’alcool il y a deux ans. Il constate que grâce à l’ajout de spiritueux non alcoolisés, les cocktails sans alcool (mocktails) sont aussi complexes que ceux qui en contiennent.

« Quand tes amis se partagent une bouteille de vin ou qu’ils boivent des negronis, tu ne veux pas avoir l’impression de boire un jus pour enfant, illustre Max Coubès. En ajoutant un spiritueux non alcoolisé dans ton cocktail, tu respectes tous les codes de l’alcool. »

Les spiritueux sans alcool sont relativement nouveaux. La marque anglaise Seedlip a été la première en 2015 à commercialiser des boissons vouées à remplacer le gin ou la vodka.

Max Coubès nuance toutefois : contrairement aux spiritueux traditionnels, ces boissons ne doivent pas être consommées seules. « Étant donné qu’il n’y a ni alcool ni sucre et zéro calorie, si tu le bois seul, tu vas trouver ça plate », explique celui qui est également ambassadeur de Seedlip.

Quand il n’y a pas d’alcool, faut que ce soit mélangé. Max Coubès, mixologue

Avantage

La créatrice de cocktails Claudia Doyon considère d’ailleurs que l’absence de sucre est un atout. Contrairement au jus, ces boissons permettent d’ajouter du goût, des arômes et des épices, sans pour autant ajouter de sucre. C’est pourquoi la mixologue trouve plus facile de créer un bon mocktail avec un spiritueux non alcoolisé.

Derrière son comptoir, Manuel Ruiz ne voudrait pas non plus se passer de ces nouveaux produits. Car la trame aromatique des spiritueux, avec ou sans alcool, est souvent le point de départ de la création des cocktails. Il ne reste plus que l’imagination et le talent pour trouver la bonne recette.

Trois recettes de cocktails sans alcool (mocktails)

« Good Vibrations »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le « Good Vibrations », préparé par Manuel Ruiz, chef mixologue

La marque italienne Martini commercialise depuis deux ans une liqueur apéritive sans alcool. Élaborée avec du vin désalcoolisé, cette boisson est sucrée. Le créateur de cocktails Manuel Ruiz adore ses arômes de bergamote, mais aussi son amertume. Pour les apéros pressés, il conseille de mélanger cette boisson avec de l’eau pétillante pour préparer un spritz sans alcool. Pour épater la galerie, il suggère cette recette à shaker.

Ingrédients

2 oz de Martini Vibrante

2 oz de thé à l’hibiscus

0,5 oz de sirop simple

0,25 oz de jus de lime

Eau pétillante Harrington au thé des bois

Préparation

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le chef mixologue Manuel Ruiz au travail

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Martini Vibrante, sans alcool 1 /2



1. Mettre les ingrédients dans le shaker, à l’exception de l’eau pétillante.



2. Secouer pendant quelques secondes et filtrer dans un verre long de type Highball rempli de glace.



3. Compléter avec l’eau pétillante Harrington au thé des bois.



4. Garnir d’un zeste d’orange.

« Entre Kebek et Istanbul »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le « Entre Kebek et Istanbul », préparé par la mixologue Claudia Doyon

Claudia Doyon n’a pas pris une goutte d’alcool en janvier. Elle a profité de ce temps d’arrêt pour goûter les spiritueux non alcoolisés et elle est tombée sous le charme d’Alphonse produit par la distillerie des Appalaches. « Ses parfums de rose me rappellent les bonbons turcs », dit-elle. Elle propose un voyage vers Istanbul en réunissant les parfums exotiques du safran et du piment dans son cocktail sans alcool, en rappelant que tous ces ingrédients sont également produits au Québec.

Ingrédients

2,5 oz d’Alphonse, distillerie des Appalaches

1,5 oz de sirop miel et safran

1 oz de jus de citron

1 blanc d’œuf ou quelques gouttes d’émulsifiant

2 traits d’Amer Fleurs

1 pincée de fleur de sel

Poudre de piment fort pour décorer

Préparation

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La créatrice de cocktails Claudia Doyon au travail

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Claudia Doyon est tombée sous le charme d’Alphonse, produit par la distillerie des Appalaches. 1 /2



1. Préparer le sirop en portant à ébullition un quart de tasse de miel et une demi-tasse d’eau. Retirer du feu et ajouter quelques filaments de safran. Laisser infuser quelques heures, puis retirer les filaments à l’aide d’un tamis.



2. Une fois le sirop refroidi, réunir tous les ingrédients, sauf la poudre de piment, dans le shaker.



3. Agiter sans glace jusqu’à ce que la mousse se forme.



4. Ajouter de la glace dans le shaker et secouer de nouveau quelques secondes.



5. Filtrer dans une coupe et ajouter un trait de poudre de piment pour décorer.

« Green Chiller »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le « Green Chiller », préparé par Max Coubès

Les boissons non alcoolisées de Seedlip sont les plus connues dans le monde. L’entreprise propose trois produits dont les parfums et les saveurs sont très distincts : épicé, floral et herbacé. C’est ce dernier, le Garden 108, qu’a choisi d’utiliser Max Coubès pour préparer un cocktail sans alcool, mais rempli de saveurs pimpantes.

Ingrédients

1,5 oz de Seedlip Garden 108

1 oz de jus de lime

1 oz de sirop simple

0,75 oz de lait de coco

6 feuilles de menthe

1/2 c. à thé de poudre de matcha

Ginger ale

PHOTO ELIZABETH GARTSIDE, FOURNIE PAR MAX COUBÈS Max Coubès, mixologue

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Garden 108, de l’entreprise Seedlip 1 /2



Préparation