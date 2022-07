Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

Petit creux : muffins aux bleuets et à l’orange

Les bleuets du Québec sont enfin arrivés, ce qui donne envie de… muffins aux bleuets. Nathalie Verret, nutritionniste, propose une recette de muffins savoureuse, avec du bon gras et une quantité raisonnable de sucre. « Quand on mange moins sucré, on apprécie les bleuets et la touche d’orange qui donne un côté acidulé », fait-elle valoir. Nathalie Verret propose une quarantaine de recettes dans Régime méditerranéen, paru chez Modus Vivendi.

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 15 minutes

Rendement : 12 muffins

Ingrédients

130 g (1 tasse) de farine de blé entier

95 g (3/4 de tasse) de farine tout usage

1 c. à café de levure chimique (poudre à pâte)

1/2 c. à café de bicarbonate de soude

65 g (1/3 de tasse) de cassonade

25 g (1/4 de tasse) de flocons d’avoine à cuisson rapide

25 g (1/4 de tasse) d’amandes en poudre

2 gros œufs

310 ml (1 ¼ tasse) de babeurre *

90 ml (6 c. à soupe) d’huile de canola

1 c. à soupe de jus d’orange

1/2 c. à café d’extrait de vanille

300 g (2 tasses) de bleuets

Le zeste d’une orange

2 c. à soupe de graines de tournesol

Préparation

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).



2. Dans un bol, mélanger les farines, la levure chimique, le bicarbonate de soude, la cassonade, les flocons d’avoine et les amandes.



3. Dans un autre bol, bien mélanger au fouet les œufs, le babeurre, l’huile, le jus d’orange et la vanille. À l’aide d’une cuillère en bois, ajouter les ingrédients secs en mélangeant jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Incorporer délicatement les bleuets, le zeste d’orange et les graines de tournesol.



4. Répartir la pâte dans des caissettes en papier placées dans un moule à muffins. Cuire au centre du four de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre d’un muffin en ressorte sans pâte dessus.

* Conseil pratique

Si vous n’avez pas de babeurre, versez 4 c. à café de jus de citron ou de vinaigre blanc dans une tasse à mesurer et ajoutez suffisamment de lait pour obtenir 310 ml (1 ¼ tasse) de préparation. Laissez reposer quelques minutes et remuez.

Vite fait bien fait : salade de betteraves aux légumineuses

PHOTO ANDRÉ NOËL, TIRÉE DE LA SANTÉ PAR L’INTESTIN, DE STÉPHANIE CÔTÉ, ÉDITIONS MODUS VIVENDI Salade de betteraves aux légumineuses

Qu’on pense viande grillée sur le barbecue ou pique-nique au parc, le plat principal vient rarement seul. Voici une recette de salade de betteraves et de légumineuses parfaite pour un pique-nique, tirée de La santé par l’intestin, de la nutritionniste Stéphanie Côté.

4 portions

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 40 minutes

Ingrédients

6 betteraves moyennes, en cubes de 2,5 cm (1 po)

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 pincée de sel

2 c. à soupe de vinaigre balsamique (voir le conseil pratique)

1 boîte de 540 ml de haricots blancs, rincés et égouttés (donne 320 g)

1 orange, en morceaux

120 g (4 tasses) de jeunes pousses d’épinard ou de roquette

55 g (1/2 tasse) de pacanes, hachées

2 c. à soupe de fromage feta, émietté

Poivre

Ingrédients pour la vinaigrette

2 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à soupe de vinaigre balsamique

1 c. à café de sirop d’érable

Préparation

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).



2. Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, enrober les betteraves d’huile et saler. Cuire au centre du four pendant 30 minutes en remuant à mi-cuisson. Arroser de vinaigre balsamique. Poursuivre la cuisson à 220 °C (450 °F) pendant 10 minutes. Laisser tiédir ou refroidir, au choix.



3. Dans un saladier, mélanger les haricots blancs, l’orange, les épinards et les pacanes. Puis, ajouter les betteraves.



4. Dans un petit bol, bien mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette. Verser sur la salade et bien mélanger. Poivrer et garnir de fromage feta.

Conseil pratique

Choisissez de préférence un vinaigre balsamique épais.

Variante

Pour varier vos menus, remplacez les haricots blancs par des haricots rouges ou noirs, ou encore par des pois chiches.

Appelez-moi chef ! : côtelettes d’agneau marinée à l’hydromel

PHOTO FOURNIE PAR ANNE-VIRGINIE SCHMIDT Côtelette d’agneau marinée à l’hydromel

Pour de 6 à 8 personnes

Ingrédients

Un carré d’agneau du Québec taillé ou 16 petites côtelettes (environ 8 portions)

Ingrédients pour la marinade

1/4 de tasse d’huile de tournesol

3 c. à soupe de vinaigre de cidre de pomme

50 ml d’hydromel sec Blizz *

Préparation

1. Mélanger tous les ingrédients de la marinade et laisser mariner les côtelettes pendant 6 heures.



2. Saler les côtelettes avant la cuisson.



3. Griller sur le BBQ pendant 4 ou 5 minutes, pour une cuisson rosée.

Chutney miel d’été, rhubarbe et amélanches

Donne environ 400 ml de chutney. La recette peut facilement se doubler ou se diviser. Le chutney est aussi délicieux en accompagnement de rillettes et de fromages.

Ingrédients

375 g de rhubarbe fraîche ou congelée, coupée en tronçons de 1 cm

185 g d’amélanches fraîches ou congelées (peut être remplacé par des bleuets)

150 g d’oignon, haché

255 g de miel d’été Miels d’Anicet

185 g de vinaigre de vin rouge

3/4 de c. à table de gingembre frais, râpé

1 c. à thé de sel

3/4 de c. à thé de piments en flocons

1/8 de c. à thé de piment de la Jamaïque moulu

Préparation

1. Peser tous les ingrédients sauf le miel et déposer dans un grand chaudron. Ajouter 1/4 de tasse d’eau pour commencer la cuisson et pour éviter que le chutney ne colle. Chauffer à feu moyen en remuant fréquemment.



2. Pendant la cuisson et à l’aide d’une cuillère en bois, écraser les fruits pour aider à compoter.



3. Lorsque les fruits ont commencé à compoter, ajouter le miel. Le chutney deviendra un peu plus liquide. Poursuivre la cuisson en remuant régulièrement jusqu’à ce que le chutney soit assez épais. Ajouter un peu d’eau au besoin, si le chutney commence à coller au fond du chaudron. On cherche une texture un peu plus épaisse qu’une confiture.



4. Servir le chutney en accompagnement des côtelettes et avec des asperges grillées du Québec parsemées d’herbes fraîches du jardin.

* L’hydromel Blizz peut servir d’accord à table.

Plaisir coupable : tarte multifruits

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Tarte multifruits

Portions : 6 à 8

Préparation : 30 minutes

Cuisson : aucune

Réfrigération : 2 heures

Ustensile : moule à tarte rond de 25 cm en pyrex ou en céramique

Ingrédients pour le fond d’amandes et de fruits secs

255 gr (1 1/2 t) d’amandes entières, grillées

210 gr (1 1/2 t) de fruits secs — dattes, figues et raisins

1 c. à café de cannelle moulue

1 c. à soupe d’eau — ou plus, au besoin

Ingrédients pour la garniture aux fruits

600 gr à 700 gr (3 à 4 tasses) de fruits frais au choix (fraises, bleuets, framboises, kiwis, cerises, mûres, raisins verts et autres)

500 ml (2 t) de jus de canneberge et framboise ou autre jus de fruits

2 c. à soupe de flocons d’agar-agar

Préparation

1. Broyer les amandes au robot.



2. Ajouter les autres ingrédients et broyer de nouveau.



3. Presser le mélange avec les doigts dans le fond du moule.



4. Déposer les fruits sur le fond d’amandes et de fruits secs.



5. Dans une casserole, mélanger le jus de fruits à l’agar-agar et porter à ébullition.



6. Réduire le feu et laisser mijoter doucement pendant 5 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les flocons soient complètement dissous.



7. Bien mélanger et verser ce mélange chaud sur les fruits.



8. Laisser refroidir 2 h au réfrigérateur et servir.

Qu’est-ce que l’agar-agar ?

« Substance végétale extraite d’algues rouges, constituée de pectine et ayant la propriété de gonfler dans l’eau. Substitut végétarien à la gélatine, l’agar-agar est vendu en flocons ou en poudre. On le trouve facilement dans les épiceries asiatiques et dans les magasins d’aliments naturels. »

Source : recette de Josée Fiset et Dominique Boué extraite du livre Tartes, de Josée Fiset et Dominique Boué, aux Éditions de l’Homme.

Santé ! : « Green Chiller »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE « Green Chiller »

Les boissons non alcoolisées de Seedlip sont les plus connues dans le monde. L’entreprise propose trois produits dont les parfums et les saveurs sont très distincts : épicé, floral et herbacé. C’est ce dernier, le Garden 108, qu’a choisi d’utiliser Max Coubès pour préparer un cocktail sans alcool, mais rempli de saveurs pimpantes.

Ingrédients

1,5 oz de Seedlip Garden 108

1 oz de jus de lime

1 oz de sirop simple

0,75 oz de lait de coco

6 feuilles de menthe

1/2 c. à thé de poudre de matcha

Ginger ale

Préparation

1. Verser tous les ingrédients dans un shaker à l’exception du ginger ale.



2. Ajouter des glaçons, puis agiter vigoureusement.



3. Double filtrer dans un petit verre de style old-fashioned sur glace à l’aide d’une passoire fine.



4. Rallonger avec le ginger ale.



5. Garnir avec une tête de menthe et une tranche de concombre.

