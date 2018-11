Pour une solidarité francophone

Un certain malaise existe entre le Québec et les francophones du reste du Canada, pour toutes sortes de raisons. Une certaine indifférence aussi, avouons-le.

L'histoire et la politique ont en effet éloigné des gens qui devraient pourtant faire preuve de la plus grande solidarité afin de défendre, ensemble, une langue dont ils sont pratiquement les seuls locuteurs sur le continent.

Au moment où les institutions francophones sont attaquées en Ontario et menacées au Nouveau-Brunswick, n'est-il pas temps pour le Québec de se porter plus activement à la défense des Canadiens avec qui ils partagent une langue?

Le temps n'est-il pas venu pour le Québec de se considérer à nouveau, pour citer Jean Lesage, «comme la mère patrie de tous ceux qui, en Amérique du Nord, parlent notre langue»?

Après tout, c'est la première fois depuis longtemps que le gouvernement et l'opposition officielle sont formés de partis fédéralistes. Des partis qui, de surcroît, sont tous deux de tradition nationaliste, donc en position de défendre de manière assumée le français à l'intérieur de la fédération.

Une telle position aurait l'avantage d'affirmer l'identité nationale du Québec, tout en rappelant l'importance de la présence francophone à l'échelle du Canada ainsi que la dualité fondamentale sur laquelle le pays a été bâti.

Il était normal, avec la Révolution tranquille, que le Québec se concentre sur l'édification de son État, véritable instrument d'émancipation pour la majorité francophone. Ce qui, en plus de quelques soubresauts politiques, a affaibli les liens avec la francophonie canadienne.

Mais aujourd'hui, alors que l'anglais s'impose comme jamais dans le monde, n'est-il pas du devoir du Québec, seul État francophone d'Amérique, de profiter de sa cohésion, de sa force numérique et de son poids dans la fédération pour se porter avec plus de vigueur à la défense du fait français au Canada?

C'est ce qu'avaient fait Lucien Bouchard et Bernard Landry dans le dossier de l'hôpital Montfort à la fin des années 90.

C'est ce qu'a fait Philippe Couillard avec sa politique d'affirmation du Québec, un document auquel on n'a pas accordé assez d'attention, qui visait à la fois une réconciliation avec le reste du Canada et avec les communautés francophones et acadiennes du pays.

Et c'est aussi, disons-le, ce qu'a fait hier François Legault lors de sa rencontre avec Doug Ford. Il a fait savoir à son homologue sa désapprobation au lendemain de l'abolition du Commissariat aux services en français et de la mise à mort du projet d'Université de l'Ontario français.

C'était un premier pas nécessaire, timide certes, mais la situation l'empêchait d'aller plus loin. L'important maintenant, c'est de ne pas se limiter à une réaction politique ponctuelle.

Le Québec, s'il est sérieux dans ce fédéralisme nationaliste proactif, doit en effet continuer de tisser des liens de solidarité avec les communautés qui partagent un même désir de faire progresser le français, comme l'a fait l'ex-ministre Jean-Marc Fournier ces dernières années. Il doit donner son appui à la communauté francophone et contribuer à la mobilisation.

Et plus largement, le gouvernement Legault doit faire la promotion active du français. Plus que jamais, manifestement, car le mépris avec lequel Doug Ford traite les francophones, qu'il a mis sur un pied d'égalité avec les Chinois et les Italiens, montre son incroyable méconnaissance de l'histoire du pays. Comme si, à ses yeux, il n'existait pas deux langues officielles au pays. Comme si la Loi sur les services en français n'existait pas en Ontario. Comme si, en fait, on pouvait comparer des communautés linguistiques en regardant simplement des colonnes de chiffres.

Si c'était le cas, d'ailleurs, les 600 000 francophones de l'Ontario mériteraient plus de services que les anglophones de Terre-Neuve, qui sont moins nombreux...

Cela dit, s'il y a un seul aspect positif aux attaques sournoises du gouvernement Ford contre la principale minorité linguistique en Ontario, il est là : dans la mobilisation de la communauté francophone, obligée de se porter encore une fois à la défense de ses institutions et de rappeler, du coup, son importance au pays.

Une mobilisation à laquelle le Québec d'aujourd'hui aurait intérêt à se joindre avec force et conviction. Pour défendre ceux qui partagent sa langue, mais aussi pour réaffirmer le rôle existentiel du français au pays.