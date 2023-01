La beauté avec le REM de l’Est, c’est que les erreurs de son grand frère de l’Ouest n’ont pas encore été commises.

Il faut donc continuer à étudier ces dernières pour éviter de les répéter.

Prenez ce qui se passe à L’Île-des-Sœurs et à Brossard.

Il n’y a pas que du négatif. Loin de là.

À L’Île-des-Sœurs, l’arrivée du REM promet de faire du quartier Pointe-Nord un endroit où on pourra vivre à six minutes en train du centre-ville, dans un bâtiment zéro émission et zéro déchet.

Il y a plusieurs raisons de s’enthousiasmer devant ce rare exemple montréalais de TOD, pour Transit-Oriented Development – cette expression chère aux urbanistes qui désigne des endroits construits autour des axes du transport en commun, où on peut se déplacer sans voiture.

Montréal a cruellement besoin de tels quartiers. Et elle a besoin qu’ils soient denses, parce que la ville manque de logements et qu’il s’agit des meilleurs endroits où en bâtir sans exacerber les problèmes de circulation et d’étalement urbain.

Aux résidants actuels de L’Île-des-Sœurs qui affirment que la « culture de l’auto » est forte dans leur île et qui s’inquiètent des problèmes de circulation du nouveau développement, nous répondons : comment diable combattre cette culture si ce n’est pas justement en construisant des logements près des stations de train ?

Ce TOD, on le veut réussi pour donner le goût aux résidants d’y vivre. Et pour qu’il serve de modèle au moment où la première phase du REM se déploie, où le REM de l’Est est de retour sur la planche à dessin et où la ligne bleue du métro est (enfin !) en voie d’être prolongée.

Il suffit toutefois d’un coup d’œil à la carte du quartier Pointe-Nord pour voir le hic. Un gros hic en forme de cicatrice : celle de l’autoroute 15. Le TOD sera littéralement construit autour de l’autoroute Décarie, juste à l’entrée du pont Samuel-De Champlain – le pont le plus achalandé de tout le Canada.

D’un point de vue de santé publique, c’est loin d’être idéal. Le trafic routier extrêmement dense y génère bruit et pollution. Et comme les voitures électriques émettent aussi des particules fines, le problème ne se réglera pas complètement avec le temps. La Direction de santé publique de Montréal a déjà documenté les risques pour la santé près des grands axes routiers1.

Pourquoi un nouveau quartier tourné ainsi autour d’une autoroute ? En clair, parce que la gare du REM a été plantée à cet endroit. Et que le concept du TOD est de construire autour des stations.

À Brossard, c’est encore plus déplorable : les stations Panama et Du Quartier sont installées en plein milieu de l’autoroute 10. La station Brossard est dans l’échangeur des autoroutes 10 et 30.

Pour le promoteur, il était bien sûr infiniment plus simple de suivre intégralement le tracé des autoroutes. Pourquoi se casser la tête avec de petits détours et positionner une gare au meilleur endroit pour les futurs résidants ?

Avec le REM, la Caisse de dépôt et placement du Québec a donc construit un réseau de transport en commun. Mais on ne sent pas qu’elle a mis tous les efforts pour en faire un axe de développement qui s’arrime au tissu urbain et qui permet d’en maximiser les possibilités immobilières.

C’est ce qui doit absolument changer avec le REM de l’Est, particulièrement avec la crise du logement qui sévit. C’est une vision que la mairesse Valérie Plante défend et qui doit prévaloir.

On parle beaucoup du tracé de ce nouveau train, évidemment avec raison. Mais un réseau de train, ce ne sont pas seulement des rails. Ce sont aussi des gares. Les leçons du premier REM montrent qu’on ne doit pas négliger leur emplacement ni leur aménagement.

Ces gares ne doivent pas seulement être vues comme des points le long d’un tracé ni comme des infrastructures visant à desservir des endroits déjà habités. Elles doivent servir à densifier la ville, à revoir nos façons d’y vivre et de s’y déplacer.

Elles doivent faire naître des milieux de vie qui donneront le goût aux Montréalais d’y habiter. Idéalement, pas juste à côté d’une autoroute.