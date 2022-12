Six couleurs qui ont teinté l’actualité dans la dernière année.

Gris… comme les cheveux de Lisa LaFlamme

« Qui lui a permis de ne plus se teindre les cheveux ? » Cette question, posée par le vice-président Nouvelles de CTV National News, Michael Melling, à propos de la chef d’antenne Lisa LaFlamme, a mis le feu aux poudres en août dernier. Le réseau, propriété de Bell Media, a congédié sa présentatrice-vedette, lauréate de nombreux prix de journalisme, qui se présentait à l’écran avec sa magnifique chevelure argentée depuis la pandémie. Âgisme ? Sexisme ? L’histoire de Mme LaFlamme a fait le tour du monde et donné naissance au mot-clic #Keepthegrey. Wendy’s, Dove et Sports Illustrated, entre autres, ont appuyé publiquement la journaliste d’expérience qui a annoncé son congédiement sur Twitter. Depuis, CTV a perdu des plumes et Michael Melling, son poste.

Nathalie Collard

Rouge… comme les finances des Canadiens

PHOTO PATRICK DOYLE, ARCHIVES BLOOMBERG Édifice de la Banque du Canada à Ottawa

Vous avez une hypothèque ? Vous pensez faire un gros achat ou investir dans votre entreprise ? Allez-y ! C’était le mot d’ordre du gouverneur de la Banque du Canada, au début de la pandémie, confiant que les taux d’intérêt resteraient bas très longtemps. Oh que le vent a tourné vite ! Cette année, pour venir à bout de l’inflation, il a relevé sept fois le taux directeur qui a grimpé de 0,25 % à 4,25 %. Pas facile à avaler pour les ménages qui voient leurs paiements grimper, alors que leur valeur nette fond à vue d’œil, à cause de la correction de l’immobilier, des actions et des obligations. Par-dessus le marché, l’inflation continue de gruger leur pouvoir d’achat. Ça regarde mal pour 2023. Déjà, les cas d’insolvabilité sont en hausse de 19 % chez les consommateurs et de 32 % chez les entreprises (en date d’octobre).

Stéphanie Grammond

Orange… comme la taxe de Québec solidaire

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Gabriel Nadeau-Dubois

La taxe sur les grandes fortunes proposée par Québec solidaire s’est transformée en véritable boulet pour Gabriel Nadeau-Dubois durant la dernière campagne électorale. L’idée partait d’une noble intention : taxer les riches, redonner aux pauvres… comme Robin des bois ! Mais les experts en fiscalité de QS n’avaient pas anticipé les effets pervers de cette nouvelle taxe sur l’actif net qui incluait tout aussi bien une grande fortune qu’une maison, un placement ou un fonds de pension. Résultat : la mesure de QS ratissait trop large et pénalisait davantage la classe moyenne que les ultra-riches. Cette « taxe orange » est devenue une arme pour la CAQ qui l’a utilisée comme munition jusqu’à la toute fin de la campagne. Un véritable œil au beurre noir politique pour QS.

Nathalie Collard

Noir… comme les victimes de profilage racial

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Les gens de couleur sont plus susceptibles d’être interpellés par la police que les caucasiens, selon plusieurs études.

Les gens de couleur sont plus susceptibles d’être interpellés par la police que les Blancs, c’est démontré dans plusieurs études. Or le profilage racial est intimement lié aux méthodes d’interpellation de la police. C’est pourquoi bien des observateurs se sont désolés de la volonté du gouvernement Legault d’en appeler de la décision du juge de la Cour supérieure, Michel Yergeau, d’interdire les interpellations sans motif valable. Plusieurs services policiers, dont le SPVM, ont adopté une politique contre le profilage racial au cours des dernières années. Les yeux sont désormais tournés vers le nouveau chef, Fady Dagher, pour voir ce qu’il en fera. Reconnu pour ses méthodes avant-gardistes, il pourrait donner le ton pour l’ensemble des services policiers de la province.

Nathalie Collard

Bleu… comme les gazouillis de Twitter

PHOTO DADO RUVIC, ARCHIVES REUTERS Elon Musk

C’est la couleur des gazouillis du réseau social Twitter, en profonde transformation depuis son rachat pour 44 milliards de dollars américains par Elon Musk. Et pas pour le mieux. Les deux premiers mois de l’ère Musk ont été chaotiques : le deuxième homme le plus riche du monde (détrôné par le Français Bernard Arnault début décembre, selon Forbes) veut instaurer une liberté d’expression quasi absolue sur Twitter (tant pis pour la lutte contre la désinformation et la haine en ligne), s’est mis à dos plusieurs gros clients publicitaires, et veut faire payer les détenteurs de comptes vérifiés. Est-ce le début de la fin de Twitter ? C’est mal parti quand les gazouillis du grand patron en font au mieux un troll désagréable, au pis un adepte de théories ridicules/conspirationnistes (comme celle de poursuivre en justice le Dr Anthony Fauci).

Vincent Brousseau-Pouliot

Kaki… comme le t-shirt de Zelensky

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Volodymyr Zelensky

Le 24 février dernier, l’impensable survenait. La Russie envahissait l’Ukraine, déclenchant une guerre horrible qui a déjà tué 40 000 civils et fait plus de 200 000 victimes parmi les militaires des deux camps, selon des estimations de l’armée américaine. Le monde entier a alors découvert Volodymyr Zelensky. Le président de l’Ukraine a troqué les chemises et les cravates pour un t-shirt kaki et impressionné tout le monde par son courage. Il a surtout réussi à rallier les pays occidentaux derrière lui, s’assurant d’un soutien en armes, en argent et en renseignements qui ont permis de repousser la plupart des attaques russes. Mais Vladimir Poutine a répliqué en pilonnant les infrastructures ukrainiennes, notamment électriques, testant à nouveau l’incroyable résilience du peuple ukrainien.

Philippe Mercure