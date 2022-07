Petit guide pour survivre aux chantiers

Il y aura 1000 chantiers à Montréal cet été. 1000 ! On parle de 85 chantiers routiers majeurs dans la grande région métropolitaine, soit 25 de plus que l’an dernier. La patience des automobilistes, et dans une moindre mesure celle des cyclistes et des piétons, sera mise à rude épreuve.