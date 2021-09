Au lieu de prendre position en faveur d’un parti politique, La Presse choisit, cette année encore, de vous offrir une série d’analyses pour répondre à vos questions et alimenter le débat public.

C’est une campagne électorale hors normes qui s’achève. Une campagne estivale dont bien peu de monde voulait. Ni la population qui subit la quatrième vague de la pandémie. Ni l’opposition qui jugeait que le Parlement était encore fonctionnel.

Cette campagne éclair n’aura duré que 36 jours, le minimum prévu par la loi. Et le scrutin qui se tiendra lundi sera le plus coûteux de l’histoire, avec une facture prévue de 612 millions de dollars. Mesures sanitaires obligent.

La COVID-19 aura aussi donné du fil à retordre aux candidats tentant de faire passer leur message aux électeurs, tant bien que mal. Erin O’Toole aura mené une bonne partie de ses interventions à partir de son studio d’Ottawa, tandis que Justin Trudeau aura été harcelé par les militants anti-vaccination qui lui ont même lancé du gravier à la tête.

Malgré ce contexte pénible, il est crucial de se pencher sur les engagements des partis politiques, de scruter leurs plateformes et de décortiquer leurs cadres financiers pour prendre une décision éclairée, pour faire un X au bon endroit sur le bulletin de vote.

Et ici, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Le meilleur choix est simplement celui qui correspond le mieux à vos valeurs, à chacun d’entre vous, chers lecteurs.

C’est pourquoi, cette année encore, l’équipe éditoriale de La Presse ne prendra pas position en faveur d’un parti politique, comme c’était le cas à une autre époque. Nous ne l’avons pas fait depuis que La Presse vole de ses propres ailes, en 2018, en tant que propriété d’un organisme à but non lucratif. Et nous ne le ferons pas non plus aux prochaines élections municipales et provinciales.

Mais cela ne nous empêche pas d’analyser la campagne pour vous aider dans vos réflexions.

Ces derniers jours, nous avons donc organisé une série de rencontres éditoriales avec les chefs des quatre grands partis. Vous avez déjà pu lire le compte rendu dans nos pages.

Nous avons profité de cette occasion privilégiée pour poser vos questions à Yves-François Blanchet, Jagmeet Singh, Erin O’Toole et Justin Trudeau. Ces questions qui vous préoccupent, ce sont celles que vous nous avez fait parvenir en réponse à un appel à tous, lancé le 31 août. Plus de 200 lecteurs de La Presse ont saisi cette occasion pour nous soumettre les questions qu’ils souhaitaient voir poser aux chefs.

Nous avons publié les réponses que les chefs nous ont fournies, sans filtre, aux côtés de l’éditorial que nous avons rédigé après chacune des rencontres.

Vos questions nous ont aussi permis de dégager les grands thèmes qui seront les plus susceptibles d’orienter votre choix lors du jour J. En cette fin de campagne, nous vous proposons donc une série de trois éditoriaux dans lesquels nous vous offrons notre perspective sur ces thèmes essentiels.

Aujourd’hui, mes collègues éditorialistes s’attaqueront à deux enjeux incontournables. Philippe Mercure se penchera sur la santé qui revêt une importance encore plus grande en cette ère pandémique tandis qu’Alexandre Sirois portera son regard sur l’environnement à la lumière de la crise des changements climatiques.

Dimanche, je fermerai le bal en faisant la synthèse des engagements sociaux des différents partis et de leur impact sur les coffres de l’État, mis à mal par la COVID-19.

À tous, je souhaite une excellente lecture. Et surtout, bon vote !