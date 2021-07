Éditoriaux

Intérêts privés et universités publiques

Le cas de l’Université Laval

Dans un texte publié récemment1 au sujet de l’entente partenariale entre l’Université Laval et l’administration du Port de Québec (APQ), que je qualifiais d’« Absolugate », j’évoquais mes préoccupations quant aux modalités de la convention-cadre et aux explications fournies par la rectrice Sophie d’Amours au sujet de la confidentialité absolue établie par l’intermédiaire des articles 11,1, 6,2 et 10,1.