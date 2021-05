Éditoriaux

Grève au port de Montréal

Une loi spéciale, et après ?

Le conflit au port de Montréal a trop duré. Bien sûr, il aurait été préférable d’en arriver à une entente. Mais comme Ottawa a tardé avant d’agir, il n’a plus le choix d’imposer une loi spéciale pour forcer le retour au travail que réclament haut et fort les gouvernements québécois et ontarien.