Éditoriaux

Ceci n’est pas une course de F1

On a l’impression de jouer dans un vieux film. On apprenait dans nos écrans samedi que la Formule 1 demande plus d’argent à nos divers ordres de gouvernement pour la tenue du Grand Prix du Canada le 13 juin et a lancé un ultimatum. L’organisation, qui porte le nom de Liberty Media, voulait une réponse le 12 avril. Lundi.