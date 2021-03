Laura-Julie Perreault Débats

Prière d’envoyer quelques fleurs

S’il y a un coin de Montréal qui a le vent dans les voiles, c’est bien Verdun. Avec sa plage, sa dynamique rue Wellington et son magnifique parc en bordure du fleuve, ce quartier est arrivé en 11e place du palmarès des quartiers les plus cool du monde du magazine Time Out. Le maire de l’arrondissement, Jean-François Parenteau, pourrait surfer sur cette vague, mais au lieu de ça, il a annoncé qu’il jetait l’éponge.