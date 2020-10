Philippe Mercure Débats

Soutien au transport aérien

De l’argent, oui, mais à certaines conditions

Encore de l’argent public à la rescousse du secteur privé ? Encore des milliards qui sortiraient des poches trouées du gouvernement fédéral alors que le déficit atteint des proportions de plus en plus inquiétantes ? Et pour soutenir un secteur polluant, en plus ?