Agnès Gruda Débats

Retour des enfants canadiens de Daech

De la volonté politique, s’il vous plaît

Il y a plus d’un an que le gouvernement Trudeau soutient ne pas pouvoir rapatrier les ex-djihadistes canadiens, leurs femmes et leurs enfants internés dans le nord de la Syrie, parce qu’une telle opération serait trop dangereuse. Et parce que le Canada n’a pas de représentation diplomatique à Damas.