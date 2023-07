L’éditorial de Philippe Mercure sur la qualité de l’air a suscité vos réactions. Voici une sélection de vos commentaires.

Pour un meilleur accès à l’information

Merci pour cet article. Je suis très sensible aux PM 2,5 et l’information disponible doit vraiment être améliorée. Comme mes troubles de respiration commencent au milieu de la zone acceptable, j’ai besoin d’informations plus détaillées. En plus d’utiliser des catégories différentes que les autres provinces et les applis mondiales, Québec compte seulement deux des trois polluants utilisés par les autres. Hors des grandes villes, l’information est disponible seulement pour une région complète, ce qui n’est pas toujours utile quand on est très sensible. Comme tous au Québec ont droit à une habitation chauffée, je crois que maintenant tous doivent avoir droit à au moins une chambre climatisée et un purificateur d’air simple chez eux. Sinon, le nombre de morts à cause du climat va continuer de croître.

Le Dr Robin Cohen, Université McGill

Subventionner des foyers à faibles particules

Le chauffage au bois contribue au smog. L’été aussi, mais en ville, on dit que c’est à cause du transport. Ça passe mieux. On peut alors continuer de faire son feu tranquillement dans sa cour arrière pour profiter de l’été. Oui, il y a la pollution des usines, oui il y a la pollution des transports. Gagner son pain et se déplacer est, je crois, plus important que de brûler du bois juste pour brûler du bois ou des résidus, comme on le voit aussi en ville. De même pour le chauffage au bois, il existe maintenant des foyers qui n’émettent pratiquement pas de particules. Les villes pourraient subventionner leurs conversions pour aider à la qualité de l’air hivernale.

Sandra Côté

Les désagréments du camping

Il commence à être temps que le peuple prenne conscience de la pollution de l’air. J’ai vendu mon équipement de camping il y a dix ans, car je ne voulais plus endommager mes poumons. Pourtant le camping pourrait tellement être une occasion pour prendre de l’air pur. Beaucoup d’enfants sont asthmatiques. Lorsque je vois des bébés dans la fumée des feux d’agrément, j’aime mieux me retirer plutôt que de donner mon opinion… En espérant que nos rares spécialistes prennent la parole sur la pollution de l’air.

Michel Lacasse, Daveluyville

Restons enfermés !

Il est temps d’apprendre des événements récents pour changer certains comportements que je juge inacceptables depuis bien des années. On n’a pas terminé d’éteindre les feux de forêt qui ont causé des épisodes de smog et déjà la majorité des citoyens ont déjà oublié les avertissements et précautions à prendre pour se protéger et aussi protéger leur environnement. Mercredi, jour de canicule, le mercure monte à 37 degrés en après-midi. Quelle ne fut pas ma surprise de sentir une odeur de fumée vers 21 h ! Des voisins ont senti le besoin de faire un feu de foyer à l’extérieur. Aucune considération pour l’environnement au sens large et physique. Nous sommes un quartier de personnes relativement âgées. Ce sont les vacances. Les enfants viennent visiter leurs parents. Sommes-nous obligés de faire un feu après avoir eu le besoin de nous baigner durant la journée pour nous rafraîchir ? À cette heure, les personnes sensibles à la chaleur (asthmatiques, cardiaques et autres) pourraient enfin sortir un peu pour prendre l’air au coucher du soleil. Non, les personnes âgées n’ont pas encore assez donné. Restons enfermés !

Doris Morin