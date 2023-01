Sans surprise, l’éditorial de Philippe Mercure⁠1 publié le 22 janvier sur les bagarres au hockey a suscité de nombreux commentaires de nos lecteurs, une majorité dénonçant cet aspect du sport. Voici un aperçu des courriels reçus.

Ne les diffusons pas

Il devrait être interdit de diffuser des images de bagarres dans les sports. Si les joueurs ou les propriétaires veulent continuer à se battre, alors soit, mais pas de diffusion. Et c’est facile à mettre en œuvre : une diffusion avec quelques secondes de décalage.

Jean Lanthier

Dégoûtant

Je suis entièrement contre les batailles. Je pense même cesser de regarder le hockey si cela ne s’arrête pas. Ça me dégoûte au plus haut point. Je ne comprends pas les personnes qui en demandent… le hockey, ce n’est pas une partie de boxe. Qui mettra ses culottes et interdira ces batailles de mauvais goût devant nos yeux ?

Francine Roy

La barbarie fait vendre

Tout à fait d’accord, mais les amateurs de hockey aiment les bagarres. À preuve, le jeune défenseur Arber Xhekaj est actuellement le joueur le plus populaire de l’équipe. Cela, ceux qui dirigent la LNH l’ont compris et rivalisent d’imagination pour justifier cette pratique barbare. Quant aux politiciens, ils sont un peu craintifs de la réaction de leurs électeurs à toute loi qui viendrait interdire les bagarres au hockey. Je ne pense pas que la ministre Isabelle Charest ait les coudées franches.

Normand Gosselin

Stupidité réelle

L’article juste avant votre éditorial dans le cahier Contexte de dimanche parle d’intelligence artificielle avec Joshua Bengio. Je n’ai pu m’empêcher de penser qu’on passait de l’intelligence artificielle à la stupidité réelle avec les bagarres au hockey…

Line Leclerc

Derrière une grille

Je suis entièrement de votre avis. Une solution serait que les joueurs portent une grille plutôt qu’une visière. Je vois mal un joueur en frapper un autre portant une grille. Ouch ! Et cela diminuerait les risques de blessures au visage quand ils arrêtent des rondelles à la place du gardien. On voit les grilles partout ailleurs, pourquoi pas dans la LNH ?

Pierre Renaud

Règles archaïques

Je suis tellement d’accord avec vous. C’est permis sur la glace mais pas dans un bar ou à d’autres endroits, ça n’a pas de bon sens. C’est un beau sport avec malheureusement des règles archaïques.

Mylène Portelance

Le rôle des animateurs et des arbitres

Une autre amélioration serait que ceux qui décrivent ou commentent les parties cessent d’appeler les batailles des invitations et que les arbitres interviennent immédiatement dès le début.

Claire Ménard Veilleux

Changer la culture chez les jeunes

Je ne crois pas que les bagarres au hockey soient nécessaires ni souhaitables… mais elles font partie de la culture de ce sport en Amérique du Nord. Pas ailleurs. Alors plutôt que de légiférer, de réprimer ou de réglementer, il s’agit simplement de changer la culture chez les joueurs à leur plus jeune âge. De leur enseigner dès le départ et toujours par la suite que la violence et l’intimidation ne font pas partie du jeu.

Tim Huot

Je préfère le beau jeu

Merci pour votre sortie ! Je suis un grand fan de hockey, sans être un grand joueur. Le hockey est le seul sport professionnel où les bagarres sont tolérées. En 2023, on vend encore ça ? Ça marche encore ? Quoi de plus beau qu’un jeu propre sans accrochage, de tic-tac-toe de passes… Un changement est de mise.

Hugo Vaillancourt

La boxe aux boxeurs

Tellement d’accord avec votre point de vue. Je déteste les bagarres au hockey. C’est du hockey que j’aime regarder. Quand je veux voir de la boxe, il y a un sport spécifique qui se nomme précisément la boxe !

Nicole Corbeil

C’est le talent qui fait gagner

Je déteste les bagarres au hockey. Il est grand temps que l’on agisse. Ce qui m’intéresse, c’est le talent d’un joueur comme Caufield. Ceux qui font gagner l’équipe ne se bagarrent jamais. L’assistance apprécie un but fait avec intelligence, mais déteste la bagarre, qui finit par faire perdre l’équipe.

Michel Charest

Contraire à l’esprit du sport

Bravo pour la prise de position de M. Mercure. Il a tout à fait raison : les batailles au hockey n’ont pas leur place. C’est un comportement puéril qui va à l’encontre de l’idée même du sport. Il est temps que le hockey évolue et devienne plus civilisé.

Jacques Morneau, Mont-Saint-Hilaire

Justice pour tous

Le hockey est un sport complet en soi. La boxe et la lutte n’ont pas leur place au hockey. Ce sont d’autres sports différents régis par des règles différentes.

Un match de hockey est un spectacle complet en soi. Les batailles à poings nus, aussi spectaculaires soient-elles, n’ont pas leur place dans une société civilisée et n’ajoutent rien au hockey si ce n’est de la barbarie.

Difficile de comprendre que ces gestes de nature criminelle soient tolérés sur la glace en toute impunité. À mon avis, la loi devrait s’appliquer sur la glace comme dans la rue.

Imaginons un instant les policiers qui débarquent au Centre Bell et arrêtent les voyous millionnaires qui se battent à coups de poing en pleine figure… là on aurait un spectacle qui vaut la peine d’être vu parce ça serait un spectacle tellement rare, celui de la même justice pour tout le monde.

Pierre Dupuis