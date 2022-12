La première véritable bordée de neige à Montréal n’a pas fait que des heureux. Voici un aperçu des commentaires reçus à l’éditorial de Nathalie Collard sur l’entretien des trottoirs montréalais.



Vivement la sécurité piétonne

Ce dimanche après-midi, sur la côte Saint-Urbain, à deux pas de la Place des Arts, il fallait littéralement se tenir sur les murs des édifices pour ne pas glisser jusqu’en bas… Mme la mairesse, vivement la sécurité piétonne avant l’assèchement des pistes cyclables !

Claude Bouthillier

Le coût des abrasifs

Les 4,2 % d’augmentation des taxes n’incluent probablement pas les coûts des abrasifs. On attend du verglas vers la fin de la semaine, on verra bien. La Ville a peut-être l’intention de vendre des permis de déglaçage, tout comme elle le fait pour mettre la neige au chemin. Seuls les détenteurs seront déglacés, les autres iront bouchonner un peu plus les hôpitaux. Vive l’hiver !

Jean-François Sénécal

Impeccable à Montréal-Nord

À Montréal-Nord, l’entretien des trottoirs est impeccable. La journée de la tempête, les chenillettes ont passé au moins trois fois et le trottoir était bien parsemé de graviers. J’ai pu prendre une petite marche. Ma rue a déjà été nettoyée des deux côtés. Bravo !

Marie-Andrée Payette

Un peu sur les trottoirs

La mairesse est très abrasive quand elle parle des autos, elle devrait en mettre un peu sur les trottoirs.

Jean-Yves Picard

Ça devrait être LA priorité

Je suis écœuré de cette administration qui semble toujours avoir des excuses pour tout. Il est inconcevable que les trottoirs soient encore si mal nettoyés. Ça devrait être LA priorité à la suite d’une tempête, et ce n’est pourtant pas faute d’avoir les moyens de le faire. La réponse de la ville est une preuve supplémentaire que le principe des arrondissements ne fonctionne pas, il y a trop de décideurs, trop d’administration, et pas assez de direction commune. Nous sommes sortis magasiner au centre-ville avec ma mère de 91 ans hier, et c’était dangereux, pour elle et pour nous. Ce n’est pas normal, c’est frustrant et c’est très inquiétant de constater que l’administration Plante met maintenant un prix sur notre sécurité et notre facilité à nous déplacer. Je crois cependant que la piste cyclable sur Maisonneuve était très bien dégagée, sans glace aucune…

Martin Ulrich

Des épandages sélectifs ?

Beau dilemme. J’apprécie beaucoup l’absence d’abrasif sur les trottoirs de mon quartier depuis le début de l’hiver. C’est bon pour l’environnement et très bon pour mes deux chiens. J’ai une paire de bottes avec crampons réservée pour les promenades. Je comprends cependant qu’à certains endroits, les abrasifs restent essentiels pour la sécurité de tous. La Ville peut-elle faire des épandages sélectifs en fonction des risques ?

Normand Trempe

Je suis restée chez-moi

Effectivement, j’habite sur le Plateau Mont-Royal et hier, à cause des trottoirs glacés, je suis restée chez-moi. Aujourd’hui, j’ai demandé à ma gentille voisine de me faire des courses. Un autre confinement.

Johanne Desmarais

Trop d’attentes ?

Nous habitons dans Rosemont et nous ne partageons pas l’opinion de plusieurs Montréalais quant au déneigement et entretien des routes et trottoirs. Nous sommes souvent surpris de leur efficacité et leur rapidité. Je me demande si cela est attribuable à des différences d’attentes ?

Mariane Le Beau

C’est le monde à l’envers !

Ce débat dure depuis des lunes. Et force est de constater que les pistes cyclables bénéficient effectivement d’un bien meilleur déneigement que les trottoirs ! C’est le monde à l’envers, probablement en raison, comme toujours, de l’incompétence ou, pis, de l’indifférence. Les politiques et fonctionnaires ont beau nous conseiller d’ajouter des crampons à nos bottes, nous vanter leurs nouvelles chenillettes à casser la glace, ils se disqualifient systématiquement face à cette simple tâche qui est celle de prévenir au lieu de guérir, d’épandre à temps les abrasifs nécessaires. Véritables parangons d’impuissance, pas étonnant qu’ils aient si mauvaise réputation, tous partis et syndicats confondus.

Daniel Constantino

La piste cyclable sur l’asphalte

À Rosemont, nous avons marché sur la piste cyclable dimanche et lundi, car les trottoirs étaient trop glissants. Je n’en revenais pas de voir la piste cyclable sur l’asphalte alors qu’il y a tant de personnes âgées dans notre quartier.

Caroline Beaulieu

Des priorités

Hier, en marchant vers la Place des Arts sur le boulevard De Maisonneuve, j’ai marché sur la piste cyclable complètement dégagée… alors que le trottoir était recouvert de neige et de morceaux de glace. Cherchez l’erreur. J’ai terminé mon périple en marchant au bord de la rue ! Madame Plante, il faut parfois réviser nos priorités.

Ghislaine B. Gagnon

Des semelles antidérapantes amovibles

Une façon plus écologique, plus économique et plus sécuritaire de marcher en hiver dans le sud du Québec : l’ajout de semelles antidérapantes amovibles à vos bottes pour moins de 10 $ et vous contrôlez la situation.

Monique Dupuis