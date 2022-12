Les mesures adoptées cette semaine par la Nouvelle-Zélande pour empêcher les mineurs de fumer suscitent un intérêt certain chez nos lecteurs.

Les mesures adoptées cette semaine par la Nouvelle-Zélande pour empêcher les mineurs de fumer suscitent un intérêt certain chez nos lecteurs, une majorité d’entre eux saluant l’initiative. Voici un aperçu des courriels reçus à notre appel à tous sur l’interdiction du tabac en Nouvelle-Zélande.

Chapeau bas !

Ce pays est à l’avant-garde dans bien des secteurs de la vie néo-zélandaise. Il le montre une fois de plus avec la dernière mesure annonçant l’interdiction à vie de la vente de tabac aux jeunes nés après 2008. Ne jamais permettre aux jeunes de s’habituer au tabac : qui pourrait être contre, si ce n’est l’industrie du tabac. Quand tu as perdu ton père et ton frère par la cigarette, tu ne peux que souscrire à cette interdiction totale du tabac. Chapeau bas, Nouvelle-Zélande.

Diane Parent

Le marché noir dans l’angle mort

Dans un pays où la société paye pour les frais médicaux, j’applaudis cette initiative. Soyons cependant réalistes, cela profitera grandement au marché noir.

Mike Poirier

La prohibition ne fonctionne pas

Dans un monde idéal, cette initiative de la Nouvelle-Zélande serait parfaite. Le problème, c’est qu’on n’est pas dans un monde idéal. On est dans un monde imparfait peuplé d’êtres humains pleins de bonne volonté, mais tout aussi imparfaits. La prohibition ne marche pas. L’histoire nous l’a montré pour l’alcool, alors comment peut-on penser que ça marcherait pour la cigarette ? Il faut selon moi continuer à soutenir les fumeurs qui veulent arrêter de fumer. Il faut continuer à faire des campagnes d’information pour inciter les jeunes à ne pas commencer à fumer ni la cigarette ni la vapoteuse. Il faut aussi taxer de plus en plus lourdement les produits du tabac et du vapotage (sauf dans le cas d’une utilisation dans un processus visant à cesser de fumer la cigarette), car l’incitatif financier marche souvent très bien.

Lucie Bélanger

Liberté !

Holà : LIBERTÉ, est-ce que ce mot si chèrement acquis veut encore dire quelque chose dans ce pays ? Ce sera quoi ensuite ? Les dérives peuvent être nombreuses.

Danièle Tessier

Une très belle initiative

Ça prenait une femme première ministre pour légiférer sur le tabac. C’est une très belle initiative et on devrait faire la même chose au Canada.

Marc Duhaime

Responsabiliser le citoyen

À un moment donné, il faut responsabiliser le citoyen. L’acharnement ne va pas améliorer la situation, mais stigmatiser les fumeurs.

Marc-André de Launière

Après les cigarettes, les vapoteuses

Oui, il faudrait légiférer ici aussi. Ce n’est pas difficile : les coûts liés à la consommation du tabac au système de la santé dépassent largement les montants perçus des taxes sur les paquets de cigarettes. Après, on attaque les vapoteuses, dont la majorité sont la propriété des compagnies de tabac.

Catherine Gauthier

Du courage et de l’intelligence

Si tous les gouvernements avaient le courage et l’intelligence de la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, peut-être serions-nous moins inquiets pour l’avenir de nos enfants et celui de la planète.

Alain Rochard

Éduquer et la sensibiliser

L’expérience nous apprend que toute tentative visant à réduire l’usage des produits du tabac est vouée à l’échec si elle n’obtient pas l’adhésion des personnes concernées. Pour preuve, l’interdiction de la vente de ces produits aux moins de 18 ans n’a pas éradiqué leur usage. Il en est de même pour l’alcool. Qui ne sait pas qu’une interdiction alimente souvent le désir de transgression ? Pourquoi en serait-il autrement en augmentant l’âge de ceux visés par l’interdiction ? L’éducation et la sensibilisation aux méfaits du tabac restent les meilleurs outils pour contrer son usage, surtout chez les jeunes, la clientèle de prédilection des cigarettiers.

Claude Laporte, Magog

Une noble idée vouée à l’échec

Sans hésiter, je salue l’idée de prévenir le tabagisme. Cependant, chaque fois que l’on tente de régler un problème, on en crée d’autres. La prohibition encourage le marché noir. Et ce qui est interdit est souvent attrayant (surtout à l’adolescence). Mon verdict : c’est une noble idée vouée à l’échec.

Marguerite Lanteigne

Bravo à la Nouvelle-Zélande !

On a dépensé des centaines de milliards de dollars pour lutter contre la COVID-19 parce qu’elle embourbait le système hospitalier et a tué près de 20 000 personnes au Québec ! Pourtant, chaque année, 13 000 Québécois meurent parce qu’ils sont fumeurs. Sans compter la fumée secondaire qui affecte des gens qui n’ont rien demandé ! Et ce produit est toujours autorisé parce que le gouvernement perçoit des taxes dessus ! Bravo à la Nouvelle-Zélande !

Simon Beaulac

Protéger sa population

La preuve n’étant plus à faire sur le lien entre cancer et cigarette, ce gouvernement prend les moyens pour protéger sa population sur une activité qui cause aussi des dommages collatéraux.

Louis Dumont, Drummondville

De la maturité politique

Wow, quelle audace ! Les politiciens de la Nouvelle-Zélande ont osé mettre en application une loi nationale qui fera en sorte que les générations futures leur en seront reconnaissantes. Malheureusement, ni le Canada ni le Québec n’ont la maturité politique pour envisager un tel plan de match en matière de santé publique.

Claude Péloquin, Boucherville