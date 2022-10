La Carte blanche de Mariana Mazza publiée le 2 octobre, où elle raconte sa première — et dernière – rencontre avec Guy Lafleur, n’a pas manqué de faire réagir. Voici un aperçu des courriels reçus.

Complicité naturelle

Il y a de ces gens dont la complicité est naturelle, spontanée et chérie dans un simple échange, un regard, un sourire, un rire, un tabarnak enjoué. C’est souvent imprévu, une épiphanie qui nous marque dont nous jouissons à tout jamais quand on rencontre un autre être d’exception. Il y a de ces gens qui ne connaîtront pas une telle fusion, un tel moment et c’est dommage. Pour eux, cela demeurera toujours un deuxième degré incompris, une dimension humaine ignorée. Merci pour ce texte.

Gaston M. Côté

Reste comme tu es

Tu es restée toi-même ! Ne t’en fais pas, il y aura toujours des pour et des contre. C’est achalant, quelqu’un qui est lui-même en rencontrant une légende. Guy Lafleur a été mon héros, il a tout donné à ses fans, mais aussi au CH, qui lui a manqué de respect. Alors, demeure comme tu es ! Remarque que je n’aime pas t’entendre sacrer, mais je préfère encore mieux ton côté « osé ». Reste comme tu es, ma belle !

Monique Villeneuve, Québec

Guy l’indulgent

Pauvre Mariana : sensible, intelligente, mais pas de classe quand même. On peut trouver du charme à sacrer sans filtre, mais ça ne peut pas fonctionner avec tout le monde. Tu as été chanceuse de rencontrer l’indulgent Guy.

Gilles Julien

Comme deux bons amis

Témoin de ta rencontre avec Guy Lafleur, j’ai pensé : on dirait un échange entre deux bons amis qui peuvent à peu près tout se dire sans s’offusquer. Je t’avoue que certaines fois tu dépasses mon entendement, étant plutôt timide, mais je t’aime bien.

Carmen Hamelin

Guy était sincère

Moi, je n’aime pas l’humour de Mariana, mais je suis sûr que Guy était sincère et qu’il aurait adoré assister à son spectacle. Et moi, j’ai aimé Guy, ses grandes qualités et ses fautes. C’est sûr que je verrai Mariana d’un œil plus tendre. Et qui sait, peut-être que l’humour me prendra…

Claude Lussier

À imiter

Quel beau texte, vous avez beaucoup d’humanité, et un sens élevé du respect à imiter sans relâche.

Danièle Tessier

J’ai versé une larme

Merci, belle Mariana, tu m’as fait verser une larme. Je voulais te dire merci, car tu es une personne vraie et pure, qui n’est pas menée par la haine ! Je t’aime beaucoup.

Chantal Larouche

Connexion exceptionnelle

Wow ! J’avoue ne pas avoir vu l’émission de TLMEP, mais parfois, il suffit d’un petit moment entre deux personnes pour se rendre compte d’une connexion exceptionnelle. Cette connexion est rare. Ce n’est pas tout le monde qui la voit. Souvent, cela se passe entre deux individus qui n’ont rien en commun. Tant mieux si la famille de notre idole de hockey s’est rendu compte de cette connexion. Un très beau moment partagé par Mariana.

Monique Lepage

Je t’aime

Chère si belle personne. Je t’aime pour tout ce que tu dégages : le beau, le bon, le trop, le tout doux, la fraîcheur, la spontanéité, le cœur immense. Eh oui, je t’aime.

Nicole Leclerc, 74 ans

Tant d’émotion

Je suis toujours aussi touchée par les textes de Mariana. Elle est tellement simple dans ses propos que ça devient déconcertant de ressentir autant d’émotion, de sérénité et de moments paisibles en lisant ses textes. Elle exprime avec une telle générosité l’essentiel de moments de vie qui nous aident à être meilleurs malgré les préjugés et les réactions de méchanceté gratuite causées par l’incompréhension de certaines gens incapables de passer à un autre niveau, soit celui de l’accueil sans jugement. Merci de publier Mariana et merci surtout à elle d’être aussi vraie et transparente.

Anne Marie Couture