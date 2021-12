Plus tôt ce mois-ci, nous avons lancé un appel à nos lecteurs pour savoir ce qu’ils souhaitaient transformer en 2022. Voici un aperçu des courriels reçus.

Adieu le superflu !

En traversant cette pandémie qui perdure, nous avons pu constater que s’il était difficile de ne plus socialiser autant en présentiel, nous pouvions aisément nous contenter que de biens essentiels, d’où l’envie de désencombrer notre vie du superflu. Ajoutons, aux leçons à tirer de la pandémie, la hausse des coûts alimentaires : nous devons cesser de gaspiller. Bref, nous sommes en train de nous transformer en consommateurs non seulement plus avertis, mais aussi moins impulsifs et moins portés à accumuler pour gaspiller. Le neuf a soudainement moins d’attrait que l’objet de seconde main ou le vêtement de friperie. Chaque choix que nous continuerons à faire aura un effet environnemental – c’est du moins l’état d’esprit que je souhaite voir se propager encore plus en 2022.

— Carol Patch-Neveu, Montréal

Les paradis fiscaux

Transformer l’argent des paradis fiscaux en revenus imposables.

— Bernard Gauvin

Sauver nos villages

Transformer la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles en loi de protection de la ruralité, pour freiner l’expansion des banlieues et sauver nos villages.

— Bernard Demers

Un peu de responsabilisation

J’aimerais transformer l’idée que nous avons de blâmer très souvent nos gouvernements et de leur attribuer la responsabilité de régler toutes les situations. Allons-y avec les changements climatiques, par exemple. Cessons de demander les solutions miracles à nos dirigeants et faisons de petits gestes au quotidien pour changer nos comportements et influer directement sur notre environnement. Les gouvernements établissent les grandes stratégies, à nous de faire les gestes et les actions. Au nombre que nous sommes, de très petits changements peuvent avoir une incidence considérable. Cette approche serait applicable dans plusieurs domaines d’activité.

— Jean-François Larente

Le mode de scrutin

J’aimerais que l’on transforme le mode de scrutin, tant au fédéral qu’au provincial.

— André Brunelle

Au revoir cynisme et division !

Je souhaite que le cynisme et la division sociale se transforment en mobilisation collective créatrice de sens et de valeur pour notre société.

— Marie-Christine Dupuis

Notre système de santé

Il faut transformer notre système de santé, obèse, bureaucratique et hautement inefficace.

— Bruno Boudreault

Les travaux routiers

Transformer la gestion des travaux routiers à Montréal.

— Bernard Moreau

Pour l’économie locale

Transformer l’économie. Une vraie décentralisation des services et des pouvoirs publics pour une prise en charge locale par les gens qui habitent les territoires. C’est aussi ça, l’économie locale.

— Jocelyn Lapierre

Assainir les réseaux sociaux

Que transformer en 2022 ? Les aspects négatifs des réseaux sociaux !

— Sylvain Vincent

Plus de tolérance et d’ouverture

Transformer notre vision du monde pour avoir plus de tolérance et d’ouverture d’esprit.

— Michel Morency

Les antivaccins

Transformer les antivaccins en personnes responsables de la collectivité.

— Robert Leclair

Ménage dans mes trésors

J’aimerais transformer ces choses un peu à l’abandon, qui encombrent mon sous-sol, en choses utiles. Ces meubles accumulés, j’aimerais arriver à les peindre pour les transformer en choses utiles, jolies, leur donnant un petit look de renouveau. Ces vêtements défraîchis, démodés et trop grands dans ma penderie : m’en débarrasser une fois pour toutes, les transformant sans remords en des créations recyclées. Des bijoux souvenirs oubliés ou que j’ai un jour moi-même bricolés : j’aimerais arriver rapidement à m’en séparer pour les passer au suivant. Ces trucs de bricolage accumulés et entassés, qui ne me servent plus : avoir la sagesse de les offrir à ces autres qui leur donneront une deuxième vie. Mes vieilles photos accumulées : je voudrais arriver à les classer, à les annoter pour les transmettre à la génération suivante en ordre, dans de beaux albums souvenirs vieillots pleins de trésors anciens. Je voudrais avant tout transformer au fil des jours les heures : les étirer toujours plus pour avoir beaucoup plus de temps pour réaliser tout ce que je rêve de transformer…

— Francine Pilon Sauvé

Une approche efficace et humaine

Il faudrait transformer tout notre système de santé afin qu’il soit plus efficace et humain.

— Sonya Johanns

Les gérants d’estrade

Je désire transformer tous les gérants d’estrade en… momies. Ceux et celles qui semblent avoir toutes les solutions, mais qui ne vont nulle part et ne construisent rien de positif.

— Jocelyne Plamondon, Québec

Le Canadien de Montréal

J’aimerais transformer les performances du Canadien.

— Caroline Belzile

Le mépris en respect

Transformer le mépris en respect. Tous les deux ont la propriété de fournir plus que l’on a semé…

— Mario De Tilly

Les centres de services scolaires

Les centres de services scolaires : trop gros, sans liens directs avec les jeunes et leurs parents et détachés des communautés de proximité.

— Claude Tremblay