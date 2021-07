À la lumière de notre appel à tous, les avis sont partagés quant à l’intérêt porté aux Jeux olympiques de Tokyo. Voici un aperçu des courriels reçus.

COVID-19 et coûts astronomiques

J’aime la compétition que nous donnent les Jeux olympique, mais ceux de Tokyo me laissent indifférent à cause de la situation de la COVID-19 et des coûts astronomiques qu’exigent le Comité international olympique (CIO) et les organisateurs pour en faire plus que la dernière ville. Ce serait plus facile et économique d’utiliser les installations en place et d’offrir peu de place aux spectateurs, mais de téléviser les évènements dans les pays preneurs. — Pierre G. Pouliot

Pour les athlètes

J’adore la diffusion télévisée des Jeux olympiques. Alors oui, je vais me gâter cet été en regardant nos athlètes performer. De toute façon, ce n’est pas le public que je veux voir. — Denise Larocque, Pointe-Claire

Le variant circule, le monde circule

Mon intérêt est vraiment au plus beau bas, ces Jeux olympiques n’auraient jamais dû se tenir. Je vais suivre nos athlètes pour être solidaire avec eux, mais quand je pense qu’ils sont tous en situation de risque, je crains pour la suite. Le variant circule, le monde circule… Comment se passera le retour de tous ces athlètes dans leur pays ? Vraiment désolant… — Yolande Gingras

Rassemblement d’une grande inspiration

Oui, j’ai un grand intérêt pour les Jeux, et ce, depuis toujours. C’est un des rares évènements qui réunissent en un même endroit des hommes et des femmes de toutes nations, religions et croyances, mais qui ont un parcours similaire : le dépassement de soi, la ténacité et le goût de toujours améliorer sa performance. Je suis souvent émue par la victoire des uns ou les échecs des autres, et malgré les tricheries, je suis d’avis que c’est un rassemblement d’une grande inspiration. — Susan Parmenter

Occasion unique

Assurément que je vais suivre les Jeux olympiques, car c’est une occasion unique de voir des sports rarement diffusés sur les grandes chaînes télévisuelles. L’athlétisme est tellement toujours spectaculaire, notamment le fameux 100 m (avec Andre De Grasse, une fierté canadienne), le volley-ball avec une équipe canadienne très compétitive, ou encore, toutes les compétitions aquatiques qui sont, bien souvent, le théâtre de revirements inouïs. Je comprends les circonstances exceptionnelles des Jeux de cette année, la réticence marquée des Japonais et les enjeux financiers lié à tout l’argent qui aurait certainement pu servir à des besoins plus essentiels, mais dans le contexte mondial et fragile actuel, ce sera rafraîchissant et captivant d’assister à des exploits sportifs et, parfois, tout simplement humains. — Sophie Tougas, Bedford

Illogique

Non, c’est illogique et inconséquent en pandémie. — Francine Raymond

De la politique sur le dos des athlètes

Je ne suis plus intéressé par ces Jeux considérant le contexte sanitaire au Japon. Depuis quelques années, je ne suis plus partisan de cette culture de la performance pour dépasser les limites de l’être humain, pour satisfaire l’ego des entraîneurs et pour l’union des pays par le sport. C’est faire de la politique sur le dos de jeunes athlètes. — Réjean Gauthier

Plus grand spectacle au monde

Oui, un grand intérêt. Les Jeux olympiques, c’est le plus grand spectacle au monde. Bien sûr, ces Jeux 2020 sont particuliers ; le seul fait qu’ils se tiennent en 2021 en est la plus belle démonstration. Les Jeux coûtent chers, le CIO le comprend trop lentement, mais il n’aura pas le choix de trouver, avec les pays membres, des solutions pour que les Jeux puissent se poursuivre. Quant à moi, oui, je vais suivre les compétitions religieusement. — Donald Laberge, Laval

Par respect pour les athlètes

Oui, je vais regarder les Jeux olympiques par respect pour les athlètes qui se sont entraînés dans des conditions difficiles avec la pandémie. — Denis Prairie

Pas de Jeux en pandémie

Non, nous ne suivrons pas les Jeux pour protester contre la stupidité du CIO en pleine pandémie mondiale et pour boycotter les commanditaires qui les appuient. — Pierre-Louis Rivest

Fan inconditionnelle

J’ai toujours été une fan inconditionnelle des Jeux olympiques. Oui, je regarderai nos athlètes canadiens en espérant quelques médailles. À cause de la situation pandémique, de l’absence de foule, ce ne sera pas pareil mais nos athlètes ont travaillé fort pour s’y rendre. Bonne chance à tous ! — Renée Bonneville

Non aux Jeux

Non, 100 fois non. Ces Jeux n’auraient jamais dû avoir lieu. On devrait faire disparaître le CIO. — Maryse Pellerin

Une triste caricature

J’ai peu d’intérêt pour les sports de compétition. Je suis plutôt une adepte de randonnée, de vélo-camping, de canot et de kayak. Seule exception : deux étés dans une équipe de bateau-dragon. Pour moi, les Olympiques sont depuis longtemps une caricature qui crée de la tricherie entre les États : on dope les gladiateurs pour ensuite bomber le torse en tant que nation. Mais c’est aussi une entreprise qui enrichit des riches, qui taxe les populations, les privant même parfois de leur habitat (pour faire de la place à des installations qui deviendront ensuite des éléphants blancs). Ces millions qui sont dépensés pour épater la visite laissent ensuite des installations qui deviennent des ruines en quelques années. Je pense entre autres aux Jeux d’Athènes. Quand on sait à quel point la Grèce est en mauvaise santé économique, c’est désolant de penser qu’on a engagé toutes ces dépenses. — Marie Andrée Boivin