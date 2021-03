Lorsque le gouvernement dit qu’il pourrait appuyer un projet de stade de baseball au centre-ville si ce projet rapporte plus au gouvernement qu’il ne lui en coûte, je trouve le raisonnement incomplet. La question est plutôt : pourrions-nous faire mieux avec la même somme d’argent public pour cet emplacement stratégique sur le plan des retombées pour les décennies à venir ? Un rôle clé du gouvernement est de développer une vision stratégique en vue de renforcer les avantages économiques comparatifs de sa juridiction et ensuite d’attirer et développer du talent humain, qui, ultimement, créera de la prospérité pour tous. L’espace au sud du centre-ville de Montréal doit être vu comme un espace stratégique. Avec notamment l’École de technologie supérieure, le Centech et la Cité du Multimédia, nous devrions développer un pôle humain de talent en ingénierie et en technologies. Nous avons la chance de créer un environnement stimulant au sud de Montréal pour attirer des jeunes de partout qui vont créer le monde de demain. Bien exécuté, un environnement favorable à la recherche et à l’innovation apportera sur le long terme un multiple de fois plus de retombées humaines et financières qu’un stade.